Slik gjør du et PC-kupp til studiestart

OK, så du skal ha deg ny bærbar PC til studiestart, og har funnet ut sånn omtrent hva du skal ha. Men hvordan unngår du å bli lurt eller betale for mye?

Vi har selvsagt noen tips:

Sjekk tilbud og kampanjer

Når du først har bestemt deg for hva du skal ha, forsøk å være så fleksibel du kan. Ikke se for mye på nøyaktig en spesiell modell, men se i stedet på hvilket segment den tilhører. Det finnes mange nesten helst like PC-er på markedet, og i noen tilfeller kan praktisk talt identiske modeller ha ulike navn eller modellnumre av markedsføringshensyn, eller rett og slett for å gjøre det vanskelig for forbrukeren å sammenligne priser.

Ta deg derfor god tid, og følg med på tilbud og kampanjer. Flere forhandlere har uketilbud, helgekampanjer, skolestartkampanjer eller andre kampanjetilbud i sammenheng med ting som skjer. Det kan være alt fra en årstid, ferie eller annet kalenderinnslag som gjør at det passer noen å komme med tilbud, til åpningstilbud fordi et nytt utsalgssted har sett dagens lys. Mange forhandlere har også kundeklubber som får spesialtilbud fra tid til annen. Ha is i magen og husk at det er du som forbruker som sitter med makta og pengene, inntil tidspunktet er inne.

Når det er sagt, ikke nøl for lenge når du først har funnet det riktige tilbudet. Smi mens jernet er varmt, men er du usikker så husk at det er lov å både ringe en venn, så vel som å høre med butikken om hvor lenge tilbudet gjelder.

Hvis du ikke har funnet ut hva du trenger, bør du forresten lese om det her.

Sjekk prishistorikken

Når du først har funnet et tilbud du vurderer å slå til på, hvordan vet du om det er et bra tilbud eller ikke? Vel, en enkel ting å gjøre er å sjekke prishistorikken for produktet. Både Prisguiden.no og Prisjakt.no har slike, og sjekk gjerne begge to, siden utvalget produkter og forhandlere kan variere noe. Hvis prisen er på nivå med det laveste den har vært før, eller lavere enn noensinne, kan du sannsynligvis stole på at tilbudet er bra. Hvis du vil sjekke litt ekstra, se om du finner tilsvarende produkter – med tilsvarende spesifikasjoner eller målgruppe – og se hvordan prisen er i forhold til dem.

Ikke kjøp det billigste

Billigst er sjelden best, og selv om det kan se ut som du sparer penger på et slikt produkt, er det sjelden tilfelle – rett og slett fordi produsenten sannsynligvis har spart inn enda mer. Det er generelt bedre for deg å kjøpe et standardprodukt til en billig penge, enn et billigprodukt til standard pris.

Billigprodukter er billige av en grunn, og i det lange løp kan de ende opp med å koste deg mer penger enn det ville gjort om du kjøpte et bedre produkt i utgangspunktet.

Har du et begrenset budsjett er det flere triks du kan ty til for å få mer for pengene:

Kjøp en modell som er på vei ut

For bærbare PC-er er fjorårets teknologi fremdeles bra, og i noen tilfeller faktisk bedre enn det nyeste nye. Og potensielt mye billigere. Se etter utgående produkter eller produkter som sluttselges, og sjekk flere butikker.

Bare pass på at du ikke slår til på en utgammel modell.

Vurder demo- eller outlet-produkter.

Mange butikker selger unna demo-produkter til redusert pris, av og til uten at de engang er demo-brukt. Demo-brukte produkter kan ha stått til utstilling i en butikk, eller vært returnert på angrefrist, men i noen tilfeller kan det også være at det er erstatningsprodukter fra leverandør. Slike kan være praktisk talt ubrukt og det eneste «galt» med dem er at de er sendt til butikken uten original emballasje og tilleggsutstyr. Det kan også være det er produkter som har hatt mindre feil som er blitt utbedret, men dette trenger du egentlig ikke å bry deg så mye om: Norsk forbrukerlovgivning er stort sett god, og du har samme forbrukerrettigheter ifølge loven nesten uansett.

Her er en liten liste over noen demo- og outlet-muligheter, men det finnes flere:

Bør du kjøpe brukt?

Det kan være penger å spare på å kjøpe brukt, men det er også mulig å kjøpe katta i sekken på den måten. Ikke bare er varen brukt, du vet ikke hva den kan ha vært utsatt for, og det kan være vanskeligere å avgjøre hva som er en fornuftig pris. Du har i utgangspunktet samme forbrukerrettigheter som for ny vare – overfor forhandleren, i såkalt «springende salgsledd» – men enkelte forhandlere setter seg på bakbeina og nekter å være med på slikt, selv om du aldri så mye har lov og rett på din side.

I tillegg er det mange bruktselgere som sitter med urealistiske forventninger til bruktprisen. Husk på at hva nypris var for en liten evighet siden, overhodet ikke er relevant i dag.

Dagens bruktpris må ses i sammenheng med hva du får for pengene i dag, slitasje på varen, og hva det koster deg i stress og slit dersom varen plutselig skulle feile på grunn av noe du ikke har visst om.

Vær forsiktig med å kjøpe brukt, med andre ord, og vurderer du det likevel, så sjekk hvor lenge annonsen har ligget ute. Godsakene forsvinner fort, og har varen vært for salg lenge kan det være en god grunn til det.

Bør du kjøpe fra utlandet?

Vi vil generelt ikke anbefale å kjøpe fra utlandet – spesielt når det gjelder bærbar PC – selv om det kan være penger å spare på det.

Ikke bare er dine forbrukerrettigheter i utlandet ikke like gode som her til lands, men du kan lett få uforutsette problemer på grunn av at maskinen er tiltenkt et annet land eller region enn der du befinner deg. Det for bli vanskeligheter med tastaturoppsett, installert operativsystem, medfølgende programvare, lisenser, standardoppkoblinger, språk, og så videre og så videre.

Om du etter endt studium ønsker å selge maskinen, vil det at den er kjøpt i utlandet også kunne gjøre den ekstra vanskelig å selge.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »