Dette er verdens første OLED-TV med 8K – får helt ekstrem prislapp

4K-revolusjonen er på langt nær komplett, men ikke desto mindre har aktører på TV-markedet allerede løftet blikket og begynt å posisjonere seg på det ennå gryende 8K-segmentet. Nestemann ut er LG, som nå har kunngjort et nytt, kostbart beist i denne kategorien.

LG 88Z9 er modellbetegnelsen på det som skal være verdens første OLED-TV med 8K-oppløsning. Den er som navnet antyder på ubeskjedne 88 tommer, som rommer 7680 x 4320 piksler – 33 millioner til sammen.

Koster rundt 500 000 kroner

TV-en rulles ut i 140 markeder, og norsk pris og nøyaktig tilgjengelighet er ikke kjent. Som nettstedet Engadget tidligere snappet opp har TV-en imidlertid en veiledende, amerikansk pris på 42 000 dollar – cirka 380 000 kroner.

Om man legger på norsk moms havner man fort oppunder 500 000 kroner.

TV-en kommer med fire HDMI-porter som støtter den nye HDMI 2.1-standarden. Det gjør det mulig å se 8K-innhold med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund om du har det øvrige utstyret i orden.

8K-beistet har også støtte for begge de to HDR-standardene HDR10 og Dolby Vision, og kommer med et integrert 80 watts høyttalersystem som er i stand til å levere virtuell 5.1-kanals surroundlyd. Den har støtte for Apple AirPlay 2 og HomeKit, og innebygget Google Assistant og Amazon Alexa i noen markeder.

LG kan ellers opplyse at TV-en har et minimalistisk design i børstet aluminium og med smal ramme.

Tidlig ute

Enn så lenge må nok 8K-skjermene- og TV-ene sies å være litt vel tidlig ute med tanke på at 8K-innhold- og overføringsteknologi kommer til å være mangelvare en god stund fremover.

Japanerne har imidlertid begynt med eksperimentelle 8K-sendinger, noe de gjorde i forbindelse med OL allerede i 2016, som blant andre PC World rapporterte. Den japanske kringkasteren NHK forbereder seg nå på å kringkaste OL i 2020 i 8K-oppløsning.

Som digi.no meldte i desember i fjor har NHK nå også lansert verdens første 8K-satellittkanalen i Japan, som skal vise innhold i 8K-oppløsning 12 timer daglig. I tillegg har Sharp allerede kunngjort en 8K-mottaker med fire HDMI-porter.

Den forrige 8K-TV-en digi.no rapporterte om var en Sony-modell som jekker størrelsen helt opp til 98 tommer og som koster rundt 600 000 norske kroner.

Les også: LGs nye 4K-projektor viser et 90-tommers bilde bare fem centimeter fra veggen »