Dette er verdens kraftigste superdatamaskiner

Top500, prosjektet som to ganger i året setter sammen en liste over de 500 kraftigste superdatamaskinene i verden, har nå publisert sin seneste versjon av listen.

En av nyhetene er at inngangsterskelen for å komme med på listen nå har blitt hevet sammenlignet med den forrige listen som ble sluppet i juni i år – som betyr at superdatamaskinene blir stadig raskere i ganske kjapt tempo.

Norge med

Nummer 500 på den nye listen, kinesiske Inspur TS10000, har en ytelse på 1,14 petaflops. Til sammenligning hadde den nederste plasseringen på den forrige listen en ytelse på 1,022 petaflops.

En annen stor nyhet er at Norge nå er representert. Norge kaprer plassene 333 og 334 med de to systemene NY A2 og NY A1, som ligger i Fetsund og byr på en ytelse på 1,64 petaflops.

Når det gjelder toppsjiktet er listen i stor grad uendret. Førsteplassen innehas fremdeles av IBM-systemet Summit, som inntok tronen for ett år siden med sine 148,6 petaflops.

USA har også beholdt andreplassen, som ble inntatt i november i fjor da en optimalisert utgave av Sierra-maskinen til Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) såvidt dro forbi kinesiske Sunway TaihuLight – verdens kraftigste superdatamaskin i rangeringene fra juni 2016 til og med november 2017.

To europeere på topp 10-listen

Sierra-maskinen har en ytelse på 94,6 petaflops, mens Sunway TaihuLight ligger på 93 petaflops. På fjerdeplassen finner vi en aktør som har tronet høyt på topplisten i lang tid, kinesiske Tianhe-2A på 61,4 petaflops.

Topp 10-listen byr på to europeiske bidrag; sveitsiske Piz Daint som tar sjetteplassen med en ytelse på 21,2 petaflops, og tyske SuperMUC-NG som inntar niendeplassen med sine 19,8 petaflops.

På den nye listen forsetter Kina å øke sin andel superdatamaskiner. 227 av de 500 maskinene på listen er nå kinesiske, opp fra 219 på den forrige listen. USA sin andel ligger på 118, men de amerikanske systemene er i snitt vesentlig større og står for 37,8 prosent av den samlede ytelsen til alle systemene på listen. Kina sin andel ligger til sammenligning på 31,9 prosent.

Alle detaljene og hele november-listen finner du hos Top500.