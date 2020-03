Dette skal være Huaweis nye topptelefon

Den 26. mars skal Huawei lansere sin nye toppmodell P40 Pro Premium. Vanligvis er dette hemmelige greier, men det ser ut som om nettstedet GSMarena har fått tak i spesifikasjonene.

Nå gjelder det å vise muskler for kineserne. For det første har Samsung overgått noe av det de har lansert før med Galaxy S20 Ultra. For det andre så har amerikanerne sørget for at de ikke får lov å lansere nye modeller med Googles apper. Det er nok mer alvorlig enn trusselen fra Sør-Korea. For den ser det ut til at de klarer så fikse, selv om alle spesifikasjonene ikke er lekket.

Ny kamerakonge

Hvis det ryktet sier er korrekt, så har vi en ny kamerakonge. Hovedkameraet på denne telefonen vil ikke ha så mange megapiksler som S20 Ultra hvor vi finner Samsungs nye 108 MP brikke.

P40 Pro Premium har en sensor på 52 MP. Men brikken de bruker er fysisk større enn den Samsung benytter. Den er på 1/1,33 tommer, mens Huaweis nye er på 1/1,28. Altså den største som er tilgjengelig i en mobil. Da er det all grunn til å tro at de vil benytte såkalt quad-binning. Det betyr at man slår sammen fire og fire piksler slik at sensoren kan være en på 13 MP det meste av tiden. Samsung brukes nona-binning for å slå sammen ni og ni til 12 MP.

Hovedkameraet er et vidvinkelkamera, men her er det også et som tar seg av ultravidvinkel. Det har en 1/1,54-sensor og er ikke like stor som den første. Den stopper på 40 MP, så lysstyrken burde være i samme klasse. Siden det var Huawei som var pioner på å ta bilder i skikkelig mørke, vil vi ikke bli overrasket om vi kan få se minst like gode slike, eller bedre, enn i S20 Ultra.

Telefonen ser ut til å få to telekameraer. Et vanlig et med 3X forstørrelse og en liten 8 MP sensor, men også et med 10X optisk forstørrelse i såkalt periskopkonfigurasjon. Det betyr at sensoren står normalt på hovedkortet og får en veldig lang optisk akse mellom sensor og linsepakken. Hvor stor sensor vi snakker om her sies det ikke noe om, men om den er i nærheten av Samsungs som er på 48 MP, så snakker vi om et seriøst teleskop.

Alle kameraene unntatt ultravidvinkelen har optisk stabilisering.

I tillegg finner vi et dybdekamera som etter hvert er blitt standard på veldig mange telefoner.

Kraftig prosessor

Frontkameraet er på 32 MP og er nok hakket mer lyssterkt enn Samsungs. Delvis på grunn av litt større piksler på 0,8 µm mot 0,7 µm og at vi har f/2.0 mot f/2.2.

Prosessoren er Huaweis egen Kirin 990 som kom i i siste Mate, som aldri kom i salg i Norge. Den er nok minst like kraftig som Samsungs egen Exynos. I tillegg lager Huawei den med innebygget 5G slik at den tar litt mindre plass.For dette er selvfølgelig en 5G-modell.

Internminnet er oppgitt til 12 GB RAM, som er det samme som S20 Ultra-utgaven som selges i Norge. Men lagringsplassen er på 512 GB som er fire ganger mer enn det Ultraen har. Om ikke Huawei finner på å lage en egen versjon med mindre minne da. I tillegg kan den ta såkalte Nano Memory-kort på opptil 256 GB. Her kan Samsung bruke microSDXC-kort som er både større og billigere.

Vi ser også at telefonen har fått siste utgave av Bluetooth, 5.1 mot 5.0 på Samsung. Den har også fått infrarød port som gjør at den kan benyttes som fjernkontroll til ulike ting.

Om den får stereolyd som på S20 Ultra gjenstår å se. Det kan være at det blir bare en høyttaler.

Enda større batteri

Vi var svært begeistret over størrelsen på batteriet på S20 Ultra. Det 5 Ah store batterier slo det meste på markedet og det varte mye lenger enn vi var vant med. Om vi ikke skrudde på 120 Hz skjermoppfriskning da. Da gikk det unna med strømmen.

Etter ryktet skal P40 Pro Premium få et batteri på utrolige 5,5 Ah og telefonen skal også kunne ha 120 Hz skjermoppfriskning. Telefonen skal kunne lades med 50 watt via kabel og 27 watt trådløst. Samsung klarer henholdsvis 45 og 15 watt.

Størrelse

Målene på telefonen er ikke lekket ut, annet enn at den vil få en 6,7 tommer skjerm med nesten den samme oppløsningen som på S20 Ultra, det vil si 1440 x 3160 piksler. Samsung har 40 flere piksler i høyden. Ut fra det lekkede bildet kan det se ut som om Huawei for en gangs skyld har mindre effektiv skjermflate enn Samsung, men det gjenstår å se. Tidligere har Huaweis forbrukersjef Richard Yu hoppet opp og ned på scenene og kritisert konkurrenten for store rammer.

Om den blir tynnere og lettere gjenstår å se. 0,5 Ah mer burde ta litt plass og legge til litt vekt.

Vi får se om ryktene stemmer

Så er det store spørsmålet om den nye modellen er nok til å friste folk til å kjøpe en telefon som ikke kan få Googles apper. Ikke Google-søk, Assistant, Maps, Youtube, Gmail og alt det andre er nok tungt å svelge, uansett hvordan maskinvaren blir.

Men Huawei ligger ikke på latsiden. Målet deres er å ha apper som gjør at de har et konkurransedyktig tilbud. Det vil ta tid, men på sikt kan dette være kinesisk payback til Donald Trump.

Les våre siste mobiltester her: