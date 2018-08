Disse brillene skal utfordre Microsoft HoloLens

Innen avansert «utvidet virkelighet» har Microsofts HoloLens-briller vært relativt alene på markedet hittil, men nå har det kommet en seriøs konkurrent. Magic Leap kunngjorde nemlig nylig at utviklerutgaven av deres AR-briller nå er lansert, riktignok kun i USA i første omgang.

Magic Leap One Creator Edition, som brillene heter, legges ut for salg til en amerikansk pris på 2300 dollar, cirka 19000 norske kroner. Prismessig ligger de dermed litt under utviklerversjonen av HoloLens, som koster 3000 dollar.

Lightwear, Lightpack og kontrollen som kommer i Magic Leap-pakken. Foto: Magic Leap

Egen maskinvareenhet

Magic Leap-teknologien ble først tilkjennegjort i 2014 og dreier seg altså om å blande virkelige omgivelse med digitale bilder, men produktet skiller seg fra HoloLens på en del områder.

Brillene består av to deler; Lightwear og Lightpack, hvorav førstnevnte er selve brillene og sistnevnte er en separat, rund enhet som inneholder mesteparten av maskinvaren. Denne todelingen innebærer at selve brillene er mer kompakte og tilsynelatende mer ergonomiske enn HoloLens.

Lightwear-enheten kan festes til bukselommen og inneholder Nvidias avanserte systembrikke Parker, som i utgangspunktet er designet for selvkjørende biler. Enheten byr også på 128 GB lagringsplass og 8 GB minne, samt innebygget batteri som gir opptil tre timers bruk.

Skjermbilde fra demonstrasjonsvideoen. Foto: Magic Leap

Seks sporingskameraer

Selve brillene er utstyrt med seks sporingskameraer, samt egne linser for å projisere datagenerert grafikk over verdenen du ser gjennom glassene. Ingen eksterne sensorer er nødvendige for å spore brillene.

Selve virkemåten til brillene er fremdeles ikke beskrevet i detalj, men på hjemmesiden står det at brillene fungerer ved å generere «digitalt lys» på forskjellige dybdenivåer som blandes sømløst med naturlig lys fra omgivelsene. Brillene kommer også med en egen kontroll med innebygget posisjonssporing, pekeplate for tommelen og avtrykkerknapp.

Det er ennå ikke klart når brillene vil bli tilgjengelige i Norge og til hvilken pris. Mer informasjon finner du på produktsiden.

