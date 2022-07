DMA og DSA vedtatt med stort flertall i EU-parlamentet

– Et landemerke for et tryggere mer åpent digitalt miljø, skriver EU-parlamentet i en pressemelding tirsdag.

Reguleringene fra EU som skal tøyle teknologigigantene, har vært på trappene lenge. Først skisset ut i 2020, er de nå endelig vedtatt og vil tre i kraft i 2023 og 2024.

Digital Service Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA) setter standarder og begrensninger for selskaper som leverer digitale løsninger – for å «sikre et tryggere, mer åpent digitalt rom for brukere og et mer rettferdig digitalt marked for bedrifter».

– En god dag for alle som lever deler av livet sitt på nett, sa danske Christel Schaldemose, medlem av Europaparlamentet, på en pressekonferanse tirsdag.

I et møte i EU-parlamentet tirsdag ble begge reguleringspakkene vedtatt med stort flertall.

Digital Service Act ble vedtatt med 539 stemmer for og 54 stemmer mot. 30 medlemmer avsto fra å stemme. Digital Markets Act ble vedtatt med 588 stemmer for og 11 stemmer mot. 31 avsto fra å stemme.

Flertallet er med andre ord overveldende, til tross for enorme investeringer i lobbyvirksomhet fra teknologigigantenes side i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringene.

DMA og DSA

Digital Markets Act (DMA), som skal bidra til mer rettferdig konkurranse i Europa gjennom blant annet å kreve at meldingstjenester skal kunne snakke sammen og at app-butikker åpner for ulike betalingstjenester, ble det politisk enighet om i mars.

I april ble det enighet om DSA. I reguleringene ligger blant annet tiltak for å bekjempe ulovlige varer, tjenester eller innhold på nett. Helt konkret må plattformene få på plass funksjonalitet som lar brukerne flagge ulovlig innhold og sørge for at selskaper som selger ulovlige produkter eller sprer ulovlig innhold, skal være enkle å spore opp.

Det blir også slutt på algoritmer som fungerer som svarte bokser. Plattformer som Facebook må dele hvordan algoritmene plukker ut innleggene de velger å vise deg.

Etter to år med flikking på tekst og flere runder i EUs ulike instanser, skal begge pakkene endelig inn i europeisk lovgivning.

Selskaper som bryter reglene, risikerer bøter på inntil 10 prosent av årlig global omsetning for DMA-reguleringene og 6 prosent for DSA-reguleringene.

Det er ikke småpenger for giganter med milliarder i omsetning.

Stort behov for folk til gjennomføring

Men kritikerne er bekymret for håndhevelsen.

For å håndheve reguleringene setter Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurransepolitikk, ned en DMA-arbeidsgruppe med omtrent 80 ansatte.

Det er for lite, mener kritikerne. Det melder Reuters.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, slår alarm.

– Hvis kommisjonen ikke ansetter de ekspertene som trengs for å overvåke Big Techs praksis i markedet, kan lovgivningen bli hemmet av ineffektiv håndheving, sier BEUC visegeneraldirektør Ursula Pachl i en uttalelse.