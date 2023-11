DNV, som driver kvalitetssikring og risikohåndtering i over 100 land, sier veilederen skal gi et grunnlag for å sikre at selskapene oppfyller relevante krav i det varslede lovverket fra EU: AI Act.

Med ni detaljerte retningslinjer skal de bidra til at bedrifter med kritisk utstyr, systemer og infrastruktur trygt kan benytte kunstig intelligens, opplyser selskapet i en pressemelding.

Kjenner sektorene

– Mange av våre kunder investerer betydelige beløp i forberedelser og bruk av kunstig intelligens, men har utfordringer med å demonstrere de nye løsningenes pålitelighet for sine brukere og andre interessenter, sier konsernsjef Remi Eriksen i meldingen.

Det Norske Veritas, som mange kjenner selskapet som, peker på at de med solid bransjekunnskap innen mange forskjellig sektorer forstår kunstig intelligens isolert, men også hvordan det fungerer sammen med andre komplekse systemer.

– Jeg tror at DNV, med vår lange tradisjon for å hjelpe våre kunder med å sikre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet til komplekse systemer og verdikjeder, er unikt posisjonert for å tilføre verdi til kundene i deres reise innen kunstig intelligens, sier Eriksen.

Stort fokus på sikkerhet

Det norske selskapet er ikke alene om å ha ambisjoner om å skape en «best practice» og trygg bruk av kunstig intelligens.

Senest forrige uke sa FNs generalsekretær António Guterres at de har nedsatt et panel på 40 eksperter som skal utarbeide forslag til globale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens.

Mandag signerte også USAs president Joe Biden en ny, omfattende presidentordre som adresserer trusler og risikoer rundt bruk av KI. Der pekte han på en rekke sikkerhetsspørsmål og rask utvikling i teknologi.

– Vi står overfor et ekte vendepunkt i historien, et av de øyeblikkene hvor beslutningene vi tar på kort sikt, kommer til å sette kursen for de neste tiårene, sa Biden under signeringsseremonien.

I tillegg er en avtale om en felles kodeks for sikker bruk av KI systemer også hovedtema for G7-møtet som foregår denne uken.