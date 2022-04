Donald Trumps sosiale nettverk har store problemer: Flere sjefer har hoppet av prosjektet

Etter å ha blitt bannlyst fra de fleste sosiale plattformene, besluttet Donald Trump å starte sitt eget alternativ – kalt Truth Social. Det har imidlertid ikke hatt noen knirkefri start, og nå ser det ut til at problemene fortsetter å tårne seg opp for plattformen.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at to av de tekniske sjefene i Truth Social har tatt hatten sin og gått.

Mye problemer

Josh Adams og Billy Boozer var henholdsvis teknologisjef og sjef for produktutvikling i det nystartede selskapet, og de var sentrale i byggingen av plattformen helt fra starten.

Verken Adams eller Boozer har selv kommentert saken, men Reuters har innhentet opplysningene fra til sammen åtte anonyme personer med kjennskap til saken.

Den smått dramatiske vendingen kommer kort tid etter at problemene med den ferske iOS-versjonen av Truth Social-tjenesten ble kjent. Da appen ble lansert, rapporterte brukere blant annet at de var blitt plassert på ventelister med over 100.000 brukere foran seg i kø.

Andre oppgir at de aldri fikk noen bekreftelses-e-post, mens noen ikke engang kom forbi de aller første stegene i prosessen.

Plattformens problemer ble også i høyeste grad merket på børsen. Bloomberg rapporterte i slutten av mars at selskapet bak plattformen – Digital World Acquisition Corp – opplevde en nedgang på hele 31 prosent i aksjekurs fra måneden før.

Dette skal igjen ha hatt sammenheng med at antallet nedlastinger av appen falt fra 170.000 per dag på det meste til bare 8000 per dag – en nedgang på solide 95 prosent.

Mange brukere har ennå ikke klart å få tilgang til Truth Social. Foto: Skjermdump

Seriøs satsing

En annen faktor er at fristen som Truth Social ga seg selv for å få plattformen skikkelig i gang, 31. mars, ikke ble overholdt. I stedet skal over én million vordende brukere av plattformen fremdeles stå på venteliste, rapporterte Forbes nylig.

Som Reuters peker på, finnes appen foreløpig kun til iOS av de mobile plattformene, til tross for at Android utgjør 40 prosent av det amerikanske markedet – noe som heller ikke hjelper. Selskapet skal visstnok ha søkt etter en ingeniør til å lage en Android-versjon, men har ikke lykkes.

Truth Social er en høyst seriøs satsing fra Donald Trumps side. Som Digi.no meldte i desember, er planen å skaffe til veie én milliard dollar til plattformen.

Den nye sosiale plattformen har i Trumps egne ord som formål å danne en motvekt til «tyranniet» til teknologigigantene, altså det Trump og mange av hans meningsfeller oppfatter som politisk motivert sensur.

Den tidligere presidenten ble utestengt fra samtlige av de store sosiale plattformene, blant annet på grunnlag av anklager om å ha oppfordret til stormingen av den amerikanske kongressbygningen og for å ha spredt løgner om at presidentvalget var preget av fusk.

Twitter har utestengt Trump på permanent basis, mens Facebook har suspendert ham ut inneværende år, og etter det skal det foretas en ny vurdering.