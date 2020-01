Donald Trump kritiserer Apple for å ikke låse opp krypterte Iphone-telefoner

Moderne kryptering er en hard nøtt å knekke, og det har ført til hodebry for myndigheter som av ulike årsaker har behov for tilgang til låste mobiler. Nå har selveste USAs president kommet på banen med en formaning.

På sin svært aktive Twitter-konto la Donald Trump nylig ut en melding hvor han retter en pekefinger mot Apple.

Skarp kritikk

– Vi hjelper Apple hele tiden med handel og så mange andre saker, og fremdeles nekter de å låse opp mobiltelefoner brukt av mordere, narkotikalangere og andre voldelige, kriminelle elementer, skrev presidenten.

Meldingen kommer i kjølvannet av at Trumps egen justisminister William Barr nylig ba Apple om å låse opp to mobiltelefoner brukt av gjerningsmannen bak en dødelig skyteepisode på en amerikansk marinebase forrige måned, som New York Times rapporterte.

– Denne situasjonen illustrerer på en perfekt måte hvorfor det er kritisk at offentligheten har tilgang til digitale bevis, sa Barr under en pressekonferanse. Barr kritiserte Apple for å ikke har bidratt med assistanse i etterforskningen.

Det amerikanske etterforskningsbyrået FBI har allerede bedt Apple om tilgang til de aktuelle mobiltelefonene, etter å ha fått innvilget fullmakt til å hente ut informasjon fra mobilene.

– Uaktuelt med bakdører

I en uttalelse gjengitt av blant andre Bloomberg avviser Apple beskyldningene om at selskapet ikke har bidratt med assiastanse i etterforskningen av skyteepisoden. Selskapet sier de responderte raskt på forespørsler om informasjon og ga fra seg data fra både Icloud-tjenesten og brukerkontoer.

Når det gjelder spørsmålet om bakdører forholder Apple seg imidlertid fremdeles kritisk.

– Vi har alltid fastholdt at det ikke finnes noe som heter bakdører kun for de snille. Bakdører kan også utnyttes av de som truer vår nasjonale sikkerhet og datasikkerheten til våre brukere. I dag har politi tilgang til mer data enn noen gang i historien, så amerikanere trenger ikke å velge mellom svakere kryptering og å løse etterforskninger. Vi føler sterkt at kryptering er kritisk for å beskytte landet vårt og våre brukeres data, heter det i Apples uttalelse.

Dette er på ingen måte første gangen at Apple bes om å låse opp Iphone-telefoner. Som digi.no meldte allerede i 2016 fikk FBI også kjennelse til å kreve tilgang til en telefon i forbindelse med et IS-inspirert angrep.

Apple motsatte seg rettsordren med den begrunnelse at selskapet ikke hadde noe mulighet til å få tilgang på innhold på kundenes mobiltelefoner, og ønsket heller ikke at det noensinne blir åpnet for at krypteringen kan brytes. I den saken tok FNs høykommissær for menneskerettigheter Apple i forsvar, og advarte mot FBI sitt krav.