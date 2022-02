Mandag topper Trumps sosiale medier-app «Truth Social» listen over mest nedlastede appene i Appstore.

Appen ble åpnet for nedlastning søndag kveld, noe som markerte tidligere amerikansk president, Donald Trumps, comeback på sosiale medier. Han ble utestengt fra både Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Youtube, etter stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Etter en periode med beta-test for spesielt inviterte brukere, ble appen automatisk lastet ned på telefonene til de som hadde lagt inn forhåndsbestilling søndag kveld.

Men de som kom til senere, sliter med å få opprettet konto. Det melder Reuters.

Allerede lukket for nye brukere

Til tross for at appen topper listene, er det de færreste som klarer å gå inn i appen, og en scanning av appens APIer viser at den allerede er lukket for nye registreringer, melder Techcrunch.

Laster du ned appen, må du legge inn en gyldig e-post-adresse og oppgi fødselsdato som bekrefter at du har fylt 18 år, og vente på en bekreftelses-e-post.

− Men i alle stegene i prosessen, fikk vi feilmeldinger, skriver Techcrunch.

Når e-posten kom, førte lenkene bare til nye feilmeldinger.

Nå forteller enkelte brukere at de har blitt plassert på ventelister med over 100.000 brukere foran seg i kø. Andre oppgir at de aldri fikk noen bekreftelses-e-post, mens noen ikke engang kom forbi de aller første stegene i prosessen.

Ikke tilgjengelig i Europa

Til tross for at ambisjonen til appen er å oppmuntre til «en global samtale uten diskriminering av politisk ideologi», er appen bare tilgjengelig i ett av de 175 landene Appstore selger apper i, USA.

Åpner du siden truthsocial.com, uten bruk av VPN, fra en norsk IP-adresse, får du beskjed om du er nektet tilgang, og at «denne nettsiden bruker en sikkerhets-tjeneste for å beskytte seg selv mot angrep.»

Selskapet oppgir imidlertid at de jobber for å gjøre appen tilgjengelig "også i mitt land".

Abisjonen er å være inkluderende.

− Selv om vi ikke alltid er enige med hverandre, tar vi imot ulike meninger med åpne armer og er glade for samtalen, står det på appens beskrivelse i Appstore

Investert milliarder

Donald Trump, skal gjennom det nyetablerte selskapet Trump Media & Technology Group (TMTG), ha samlet millioner fra investorer og selv spyttet inn milliarder.

Det var lenge usikkerhet om appen noen gang skulle se dagens lys, men i starten av januar kom nyheten om forventet lansering 21. februar.

Appen har allerede møtt kritikk og ble anklaget for å være en rip-off av et åpen kildekode-prosjekt som hvem som helst kan laste ned fra Github.

Til tross for at de første bildene fra det nye sosiale nettverket så ut til å vise en dårlig skjult grein av kodebasen til Mastodon, hevdet Trump Media & Technology Group at all kildekode og programvare på plattformen var eid av dem.

Først i desember skal det ha blitt lagt til et eget område på nettsidene som refererer til den åpne kildekoden løsningen er basert på.