Du kommer billigere ut av det om du flyr hele veien hit for å kjøpe ny iPhone

De nye Iphone-modellene er så dyre her hjemme at det er billigere å fly til USA og kjøpe telefonen der. Prisforskjellen mellom Norge og USA ligger på rundt 40 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Den norske næringslivsavisen har sjekket prisene hos våre naboer i vest, og det viser seg at prisforskjellen på den aller dyreste modellen, Iphone Xs Max 512 gigabyte er på 4 833 kroner.

Fly til New York

DN skriver at det skyldes blant annet at vi har svak krone, høy moms og strenge reklamasjonsregler.

Dermed er det billigere å fly tur–retur New York for å kjøpe telefonen, enn å kjøpe den her hjemme. Da DN sjekket kostet en billett rundt 3 500 kroner.

Da har du også råd til å ta inn på hotell i to dager, om du liker å leve enkelt.

Avisen påpeker at det ikke er særlig miljøvennlig, at man ikke får like gode forbrukerrettigheter og at norsk moms ikke er tatt med i regnestykket.

Billigst i Europa

Skal du på europaferie er telefonene billigst i Storbritannia – hvor prisene ligger mellom 700 og 1 200 kroner lavere enn i Norge, ifølge DN.

Apple lanserte de nye telefonene onsdag i forrige uke. Lanseringen fant sted i Steve Jobs Theater ved Apples nye hovedkvarter i Cupertino i California.

Alle modellene har fått rammeløs design, i likhet med Iphone X, og det er dermed helt slutt på Apple-telefoner med rammer.

iPhone XS og XS Max. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

5,8 tommer

Mer eller mindre rammeløst design er blitt standard på toppmodeller også fra mange av Apples konkurrenter, som Samsung og Huawei.

Ingen av de nye telefonene har hjem-knapp, og dermed ble altså Iphone 8 og 8 plus de siste Apple-telefonene med hjem-knapp. De gamle Iphone 7- og 8-modellene vil imidlertid beholdes i salg en liten stund til.

Iphone XS er etterfølgeren til dagens Iphone X-modell.

Syv nanometer

kjermen er 5,8 tommer stor, og har en oppløsning på 2436 ganger 1125 punkter. Dette er den samme oppløsningen som på Iphone X.

Ansiktsgjenkjenningen – Face ID – skal ifølge Apple ha blitt raskere enn på Iphone X, takket være forbedrede algoritmer.

Telefonen kommer med Apples helt nye A12 Bionic-prosessor, som har 6,9 milliarder transistorer. Dette er den første mobilprosessoren i salg som er basert på en syv nanometer produksjonsprosess.