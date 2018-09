Nye iPhoner lansert i kveld: Nå har alle blitt rammeløse

Apple lanserte onsdag kveld norsk tid en rekke nye produkter, hvor kanskje nye iPhone-modeller er det flest har ventet på. Lanseringen fant sted i Steve Jobs Theater ved Apples nye hovedkvarter i Cupertino i California.

Det ble lansert tre nye modeller: Apple iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR. I tillegg lanserte Apple også en helt ny Apple Watch.

Alle modellene har fått rammeløs design, i likhet med iPhone X, og det er dermed helt slutt på Apple-telefoner med rammer. Mer eller mindre rammeløst design er blitt standard på toppmodeller også fra mange av Apples konkurrenter, som Samsung og Huawei.

Artikkelen fortsetter under bildet.

iPhone XS og XS Max. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Ingen av de nye telefonene har hjem-knapp, og dermed ble altså iPhone 8 og 8 Plus de siste Apple-telefonene med hjem-knapp. De gamle iPhone 7- og 8-modellene vil imidlertid beholdes i salg en liten stund til.

iPhone XS blir etterfølgeren til dagens X

iPhone XS er etterfølgeren til dagens iPhone X-modell.

Skjermen er 5,8 tommer stor, og har en oppløsning på 2436 x 1125 punkter. Dette er den samme oppløsningen som på iPhone X.

Ansiktsgjenkjenningen – Face ID – skal ifølge Apple ha blitt raskere enn på iPhone X, takket være forbedrede algoritmer.

Til venstre er den gamle iPhone 8 med 5,5-tommers skjerm, til høyre nye XS med 5,8-tommers skjerm. Takket være kant-i-kant-skjerm er XS mindre, til tross for større skjerm. Foto: REUTERS/Stephen Lam

Telefonen kommer med Apples helt nye A12 Bionic-prosessor, som har 6,9 milliarder transistorer. Dette er den første mobilprosessoren i salg som er basert på en 7 nanometer produksjonsprosess. Dette er faktisk ganske heftig, ettersom konkurrentene fortsatt ikke har kommet igang med 10 nanometer. Qualcomm har imidlertid varslet at de kommer til å lansere 5G-brikker basert på en 7 nanometer-prosess fra Samsung snart.

Telefonen er ifølge Apple laget i «kirurgisk stål» – selskapet liker som kjent å bruke fancy og store ord. Telefonene fås i gull, sølv og «space gray», og er som forgjengeren vanntett (IP68-klassifisering).

Første prosessor laget på 7 nanometer

Prosessoren i de nye telefonene har seks CPU-kjerner og fire GPU-kjerner (grafikkprosessor). Ifølge Apple skal den være omtrent 15 prosent raskere enn A11, samtidig som strømforbruket er 40 prosent lavere.

Det er også en såkalt «neural engine» i A12-brikken, som er en 8-kjerners prosessor dedikert til maskinlæring og kunstig intelligens. Dermed kommer også Apple med en mobilprosessor med innebygget AI, ett år etter at konkurrenten Huawei lanserte sin Kirin 970-brikke.

Ifølge Apple skal maskinlæringsdelen av A12-brikken gjøre at maskinlæring kan kjøre opptil 9 ganger raskere med en tiendedel av energiforbruket.

Batteriet har blitt litt større, og skal vare rundt 30 minutter lenger enn iPhone X.

En spennende nyhet er støtte for dual-SIM, altså to SIM-kort. Dermed kan du for eksempel ha ett lokalt SIM-kort som du bruker til data når du er ute på reise utenfor Europa, i tillegg til ditt vanlige SIM-kort.

Det er også støtte for at den ene av de to SIM-kortene kan være såkalt eSIM – elektroniske SIM-kort. Men dette krever støtte fra lokale mobiloperatører.

iPhone XS Max

Dette er en større modell av XS, med 6,5-tommers skjerm. Denne skjermen har en oppløsning på 2688 x 1242 punkter – det vil si omtrent samme punkttetthet som på den vanlige XS-modellen.

iPhone XS Max (til høyre) ved siden av iPhone 8 Plus. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Størrelsen på XS Max er omtrent det samme som på iPhone 8 Plus, men med en skjerm som går helt ut i kantene. Dermed er faktisk telefonen fysisk ikke større enn iPhone 8 Plus, som har 5,5-tommers skjerm.

Nå er dette riktignok ikke helt direkte sammenlignbart, siden de nye heldekkende skjermene er mer avlange enn skjermene på iPhone 8 og tidligere modeller.

iPhone XS Max er uansett utvilsomt en stor mobiltelefon – en av de største på markedet.

Ifølge Apple er batteriet det største i noen iPhone noensinne, noe som i praksis betyr at den skal vare 90 minutter lenger enn iPhone X.

Bedre kamera

Konkurrenter som Samsung og Huawei har virkelig imponert i det siste med sine mobilkameraer, og det er derfor ikke så rart at Apple la stor vekt på å snakke om forbedringene i kameraene i sine nye telefoner.

Les testen av «kamerakongen» Huawei Pro 20 her »

Det er to kameraer, begge med en oppløsning på 12 megapiksler og optisk bildestabilisator, samt seks linseelementer. Det ene kameraet er et vidvinkelkamera med blenderåpning på f/1,8, mens det andre er et telekamera med blenderåpning på f/2,4 og 2x optisk zoom.

En nyhet er at du kan justere dybdeskarpheten i bildet ved å simulere ulike blenderinnstillinger.

Den nye A12-brikken og AI-delen av denne skal bidra til å ta bedre bilder, og bildene tas raskere fra du har trykket utløseren. HDR-funksjonen skal også ha blitt bedre.

XS og XS Max kan forhåndsbestilles fra fredag 14. september og er i norske butikker fra fredag 21. september. Men det blir ingen billig fornøyelse: Prisene starter på 11.490 kroner for XS-modellen og 12.690 kroner for XS Max-modellen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foran er det i likhet med iPhone X et IR-kamera, projektor som projiserer infrarøde prikker for ansiktsgjenkjenningen, samt et vanlig 7 megapiksel kamera. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Billigmodellen: iPhone XR

Som ryktene ville ha det til, ble det også lansert en tredje iPhone-modell: iPhone XR. Denne telefonen er laget i aluminium og er IP67-klassifisert for vanntetthet og støvtetthet.

Men selv om dette er en rimeligere modell (hvis over 8000 kroner kan kalles rimelig), har den den samme A12 Bionic-prosessoren som sitter i de to andre telefonene.

Skjermen er 6,1 tommer stor og har det Apple kaller en «Liquid Retina»-skjerm som går helt ut i kantene, i likhet med de andre modellene. Oppløsningen er på 1792 x 828 punkter, altså en punkttetthet på 326 punkter per tomme. Det er en god del mindre enn de 458 punktene per tomme som er i XS- og XS Max-modellen.

Det er også snakk om en LCD-skjerm, ikke en OLED-skjerm som i XS- og XS Max-modellene.

Ellers er det mange likheter med iPhone X, med blant annet ansiktsgjenkjenning.

Kameraet i iPhone XR er et 12 megapiksel-kamera, det samme som sitter i XS og XS Max, såvidt vi erfarer.

Såvidt vi kan se er iPhone XR veldig mye av det samme som iPhone XS, men den mangler blant annet 3D Touch (at du kan trykke hardt), har en enklere skjerm, samt kun ett kamera.

XR kan forhåndsbestilles fra fredag 19. oktober, og vil være tilgjengelig i norske butikker fra fredag 26. oktober. Den kommer i modeller på 64, 128 eller 256 GB i seks ulike farger, og starter på 8690 kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Philip W. Schiller i Apple viser frem "billigmodellen" iPhone XR. Foto: REUTERS/Stephen Lam

Nytt operativsystem: iOS 12

Alle de nye telefonene kommer selvfølgelig med Apples nyeste operativsystem for mobiler og nettbrett; iOS 12. Også eiere av tidligere iPhone-modeller vil få iOS 12 som en oppdatering til sine telefoner.

iOS 12 ble første gang avslørt under Apples utviklerkonferanse WWDC i juni. Visuelt sett er det ikke veldig mange endringer, men det er gjort en rekke forbedringer under panseret, blant annet for å gi bedre ytelse på eldre iPhone-modeller og iPad-er. En ny funksjon er «Skjermtid» (Screen Time), som viser deg hvor mye tid du har brukt på ulike apper på telefonen. Du kan også sette grenser for hvor mye tid du ønsker å bruke på for eksempel sosiale medier eller spill. Dette kan du selvfølgelig overstyre hvis du skulle angre deg.

iOS gir deg også bedre kontroll på varslinger, ved at man blant annet kan velge å samle sammen varslinger fra samme app, og at bestemte varslinger leveres uten lyd. Ellers blir «Ikke forstyrr»-modusen smartere ved at kan skur seg selv av og på basert på bestemte tidspunkter, steder eller handlinger, og ved leggetid vil modusen dimme skjermen og gjemme varslinger fra låseskjermen.

En annen nyhet er ARKit 2, en ny versjon av Apples rammeverk for å lage apper som bruker AR – eller «utvidet virkelighet».

iOS 12 rulles ut den 17. september.

Få også med deg: Nye Apple Watch Series 4 har innebygget EKG-funksjon