Duckduckgo lanserer e-posttjeneste – skal hindre sporing via innboksen

På hjemmesidene sine kunngjør Duckduckgo en ny tjeneste kalt Email Protection, som er en ny e-posttjeneste som skal forhindre at brukere spores gjennom e-postene man mottar i innboksen – et problem søkemotoren hevder er svært utbredt.

Registrér egen e-postadresse

Den nye tjenesten bygges inn i Duckduckgo sine apper og er ment å beskytte personvernet uten at man trenger å bytte e-posttjeneste.

Måten dette fungerer på er at man registrerer en egen «@duck.com»-adresse, og all e-post som sendes til adressen vil videresendes til din vanlige innboks – med sporingsfunksjonalitet (trackers) fjernet fra e-postene.

Ifølge utgiveren inneholder 70 prosent av e-poster sporingsmekanismer eller såkalte «trackers» som både kan registrere når og hvor e-posten ble åpnet, og hvilken enhet man åpnet den på. Dataene kan også benyttes til å lage en profil av brukeren til målrettet annonsering.

– Har du noen gang åpnet en e-post og deretter sett en relatert annonse kort tid senere? Jepp, skyld på e-posttrackere. Disse dataene om deg sendes som regel også direkte til tredjeparter, mest sannsynlig uten ditt samtykke, skriver Duckduckgo.

Selskapet bedyrer at den nye e-posttjenesten aldri lagrer e-poster eller andre data som avsender/mottaker, men at den kun fungerer ved å fjerne trackerne for deretter å sende e-posten rett til brukeren.

Venteliste

Tjenesten lanseres i første omgang i en betaversjon, og interessenter kan sette seg på en venteliste nå. Mer informasjon om dette finner du hos Duckduckgo.

Tallet på 70 prosent stammer fra en forskningsrapport fra 2017 som selskapet refererer til, som konkluderte med at rundt 85 prosent av e-poster har innhold bygget inn fra tredjeparter, og at 70 prosent inneholder ressurser som er kategorisert som trackere av populære antisporingslister.

For ordens skyld besto datagrunnlaget i denne rapporten av en samling e-poster mottatt gjennom kommersielle e-postlister, og det er derfor uvisst hvor representativt tallet egentlig er.

En annen undersøkelse utført av selskapet OMC, som jobber med å forbedre e-postopplevelsen for bedrifter og privatpersoner, konkluderte med at cirka 40 prosent av alle e-poster spores. Nettstedet Wired skrev om saken.

Ifølge OMC spores nesten samtlige e-poster som sendes fra bedrifter i form av for eksempel nyhetsbrev og markedsføringsmateriale, men også et økende antall samtale-eposter (conversational email) spores. Det skal ha sammenheng med at stadig flere gratis sporingsverktøy blir tilgjengelig.