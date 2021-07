Jon von Tetzchner har lagt seg ut med mektige internasjonale selskaper før, som da Opera Software i 2007 anmeldte Microsoft for ulovlig monopolvirksomhet.

Den saken tvang fram et nettleservalg for Windows-brukere, og Microsoft fikk senere milliardbot for brudd på avtalen med EU-kommisjonen.

14 år senere er IT-gründeren engasjert i kampen mot nettgiganter som Facebook og Googles innsamling av brukerdata til målrettede annonser.

I likhet med Forbrukerrådet ønsker norsk-islenderen et forbud mot sporing og profilering av folks adferd og bevegelser på internett, som han kaller et grovt overtramp.

Opprop vil ha forbud i USA og EU

Få dager etter at Vivaldi-sjefen roste Forbrukerrådets knallharde oppgjør med såkalt overvåkningsbasert markedsføring, går Jon von Tetzchner og selskapet hans nå i bresjen for et opprop.

Med støtte fra 13 andre internasjonale tech-selskaper lanserer de i dag et åpent brev, der de ber europeiske og amerikanske myndigheter om et forbud.

– Det må bli slutt på overvåkningsbasert reklame som sporer oss og utnytter våre persondata, fastslår Vivaldi i en e-post til Digi.no.

Oppropet, som er lagt ut på selskapets nettsider, går inn for å bannlyse annonser som forfølger og sporer folk på internett. Dermed er det også et oppgjør med den rådende forretningsmodellen for gratistjenester på internett, som blant annet Google og Facebook er tuftet på.

Digi.no får opplyst av Vivaldi at oppropet går som et felles brev til politiske beslutningstakere i USA og EU og blir sendt i dag, den 7. juli.

Den uttalte ambisjonen med kampanjen er å påvirke til utvikling av en mer personvernvennlig lovgivning i USA samt å bidra til utformingen av Digital Services Act i EU. Brevet er signert av disse selskapene og personene: