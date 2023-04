Tor-nettverket har lansert en ny nettleser – slik fungerer den

Det finnes allerede en del produkter, både nettlesere og søkemotorer, som fokuserer spesifikt på personvern og anonymitet – eksempelvis Brave og DuckDuckGo. Nå har enda en kandidat meldt sin ankomst, melder blant andre nettstedet Cnet.

VPN-tilbyderen Mullvad VPN og Tor-prosjektet har nemlig slått seg sammen om en splitter ny nettleser – døpt Mullvad Browser.

Gap i markedet

Den nye nettleseren er altså et nytt tilskudd i floraen av eksisterende produkter for personvernorienterte brukere. Tanken bak Mullvad Browser er i grove trekk at den skal kombinere det beste fra Tor-nettverket med VPN-teknologien, men altså uten å faktisk bruke Tor-nettverket.

– Vi vil frigjøre internett fra masseovervåkning, og en VPN alene er ikke tilstrekkelig til å oppnå personvern. Fra vårt perspektiv har det vært et gap i markedet for dem som ønsker å kjøre en personvernorientert nettleser som er like god som Tor-prosjektets, men med en VPN i stedet for Tor-nettverket, heter det i pressemeldingen.

Den nye nettleseren, som man kan laste ned gratis fra denne siden, er utviklet av Tor-ingeniører og er ment å minimere sporing og ulike typer digital identifisering av brukeren – «fingerprinting», som det kalles på originalspråket.

Mullvad-nettleseren lover å gjøre dette på flere forskjellige måter. Blant annet bruker nettleseren det utviklerne kaller «standardiserte» innstillinger, som legger til rette for at brukeren kan «gjemme seg» i mengden ved at alle brukere har de samme innstillingene.

Det er riktignok mulig å endre innstillinger, men nettleseren anbefaler brukerne å avstå fra å gjøre dette.

Privatmodus som standard og «kakebokser»

I tillegg har man sørget for at kun noen få fonter er tilgjengelig i nettleseren, noe som begrenser innhenting av den type data, og ellers har nettleseren blokkert flere API-er som brukes til profilering av brukeren.

Utviklerne peker også på at en noe «sleip» måte å innhente data på, er å måle størrelsen på nettleservinduet til brukeren. Mullvad Browser har en funksjon som skal hindre dette ved å legge til et felt rundt nettleservinduet, noe som bidrar til å skjule den reelle størrelsen.

Nettleseren har også privatmodus aktivert som standard, som innebærer at ingen informasjonskapsler lagres mellom surfeøktene. Ut over dette benytter nettleseren også FPI-løsningen (first-party isolation).

Dette betyr at tredjepartscookier isoleres i egne «kakebokser» (cookie jars) på hvert domene man besøker, slik at trackere som annonsører bruker, ikke kan kobles til hverandre for å bygge et profil av brukeren. Denne funksjonen finnes allerede i Tor-nettleseren.

Mullvad-nettleseren har også fjernet alle telemetriske data, altså rene tekniske data som blant annet brukes til å forbedre ytelsen. Slike data er ikke nødvendigvis enkle å bruke til å spore enkeltpersoner, men likevel har utviklerne valgt å fjerne denne funksjonen for å minimere datainnsamlingen.

Mer informasjon om hvordan Mullvad Browser fungerer, finner du på denne siden.