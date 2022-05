Edward Snowden dominerte nyhetsoverskriftene over hele verden etter at han avslørte en omfattende, hemmelig spionasjekampanje utført av det amerikanske etterretningsbyrået NSA for en del år tilbake. Nå har han dukket opp i søkelyset igjen, av helt andre grunner.

Magasinet Fortune rapporterer at Snowden nylig ble avslørt som et av medlemmene av teamet bak en personvernfokusert kryptovaluta ved navn Zcash. Saken ble først omtalt av Forbes.

Avslørt i video

Snowden skal ha vært en av de seks grunnleggerne av Zcash, under det falske navnet «John Dobbertin». Avsløringen kom i et eksklusivt intervju på YouTube-kanalen Zcash Media, hvor Snowden utdyper hvorfor han var mer å etablere valutaen.

– Mitt navn er Edward Snowden. Jeg deltok i Zcash' opprinnelige seremoni (etableringen av valutaen, journ. anm.) under pseudonymet John Dobbertin. Grunnen til at jeg gjorde det var at jeg så den ble jobbet med av et antall betrodde, akademiske kryptografer, og jeg syntes det var et veldig interessant prosjekt, sier Snowden i intervjuet.

– Jeg er glad for å se at Zcash-prosjektet har kommet seg videre og blitt stadig bedre, og bragt oss nærmere idealet om en fri valuta, som er det samme som en privat valuta, la Snowden til. Han sier bidragene hans primært ikke var av teknisk art, men at han hjalp til på andre måter.

Zcash ble etablert tilbake i 2016, og hvem som befant seg bak navnet John Dobbertin var ukjent helt frem til nå.

Zcash hevder å være en kryptovaluta som ivaretar personvern bedre enn de fleste andre på markedet. Faksimile: https://z.cash

«Zero knowledge proof»

Valutaen er kjent som en personvernfokusert, anonym valuta blant annet fordi den bruker det som på engelsk kalles «zero knowledge proof», som i korte trekk innebærer at kryptografien skjuler detaljene om transaksjonen utover selve valideringen.

Systemet kalles «zk-SNARKs» og beskrives i større teknisk detalj på Zcash' offisielle hjemmeside.

Zcash-prisen ligger i skrivende stund på rundt 113 dollar, ifølge oversikten hos Coinmarketcap, og den samlede markedsverdien ligger på cirka 1,6 milliarder dollar.

At Edward Snowden har deltatt i skapelsen av en anonym kryptovaluta er nok ikke direkte overraskende med tanke på de mange avsløringene Snowden stod bak i 2013 og senere.

NSAs tidligere topphemmelige overvåkningsprogram, kalt PRISM, innebærer at byrået har tilgang til massive mengder data fra internettbasert kommunikasjon, blant annet via krav om utlevering av data overfor store aktører som Google og Microsoft.