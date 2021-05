Elektronikkbransjen satser på gjenbruk

Ville du kjøpt brukt vaskemaskin hvis du ikke visste om den virket? Hva om den var overhalt, sjekket, sertifisert og kom med to års garanti?

Kort fortalt er dette kjernen i den norske elektronikkbransjens nye satsing, som har fått det ikke upassende navnet Ombrukt. Etter rundt halvannet år i støpeskjeen, er det endelig klart for bred lansering.

– Vi er allerede godt i gang i Oslo, Bergen og Tønsberg-området, sier Pål Haugen, daglig leder for Ombrukt.no i en pressemelding.

Trygt for forbrukeren

Kasserte elektroniske varer som ellers ville blitt e-søppel, vil nå bli samlet inn og sjekket av sertifiserte servicesentre og reparatører. Kan de settes i fungerende stand, vil de bli rengjort, reparert og lagt ut for salg.

Kjøperen får to års garanti på produktene.

– Det snakkes mye om gjenbruk og sirkulærøkonomi, og nå stiller en samlet bransje seg bak et stort prosjekt for å få flere brukte elektronikk-produkter tilbake på markedet. Der markedet hittil i stor grad har vært preget av private selgere, har bransjen utviklet en hel verdikjede for godkjenning, merking og en garantiordning som gjør det trygt for forbrukeren å velge gjenbrukt, sier Haugen.

Ombrukte produkter vil bli utstyrt med et godkjenningsmerke.

Bred støtte i bransjen

Bak prosjektet står Bosch/Siemens, Electrolux, Elkjøp, Elon, Grundig, Miele, Power, Samsung, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Whirlpool.

I en pilotperiode har Hvitevareteknikk, Elektrotec og Norsk ombruk solgt brukte produkter – i hovedsak store hvitevarer – men nå utvides prosjektet og det åpnes for flere partnere og varegrupper. TV-er og dataskjermer kommer snart, og også brunevarer, mobiltelefoner, nettbrett og PC-er er produktkategorier som sannsynligvis vil få Ombrukt-merket i fremtiden.

Her finner du stedene hvor du kan kjøpe produkter fra Ombrukt-ordningen.

– Vi tror mange har vegret seg for å kjøpe et brukt produkt fordi man ikke vet om vaskemaskinen eller TV-en faktisk virker. Nå får brukte produkter et godkjenningsmerke med Ombrukts logo. Produktene registreres i en felles database, og kjøper får en toårig byttegaranti. Det gir en ekstra trygghet for forbrukeren, sier Haugen.

Miljø og bærekraft

Foruten godkjenningsmerke og garantiordning, vil ordningen omfatte en godkjenningsordning for butikker og verksteder som skal behandle gjenbruksprodukter og en databaseløsning for registrering av gjenbruksprodukter.

I tillegg vil det bli laget et CO₂-regnskap på hvor mye CO₂ som spares ved å forlenge levetiden på brukte produkter.

Prosjektet omfatter også en bærekraftsstrategi som skal sikre at produktene skal kunne repareres, gjenbrukes, og til slutt resirkuleres på forsvarlig vis.

– Vi har presentert Ombrukt-prosjektet for både Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Naturvernforbundet og Bellona, og fått svært positive tilbakemeldinger, sier Haugen.

– Etter at vi åpnet en finn.no-butikk og en nettbutikk som heter hvitevareombruk.no har vi hatt masse spørsmål om kjøp av brukte produkter fra kunder. Vi har til nå ikke klart å få tak i nok brukte produkter til å dekke behovet. Vaskemaskinene og kjøleskapene har forsvunnet før vi har fått lagt det ut for salg, sier Kristoffer Bahr, daglig leder i Hvitevareteknikk.