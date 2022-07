Tesla-eier Elon Musks advokater sendte fredag et brev til Twitter om at Musk trekker seg fra kjøpet av sosiale medier-plattformen.

Begrunnelsen er at Twitter ifølge advokatene har brutt en rekke punkter i avtalen de hadde om kjøpet. Brevet er også sendt til USA kredittilsyn SEC.

Advokatene sier at Twitter ser ut til å ha gitt Musk en rekke falske og villedende opplysninger som Musk stolte på da avtalen ble inngått.

De sier at Musk ikke har fått nok informasjon til å avgjøre hvor mye falske meldinger og kontoer det er på plattformen og at det er brudd på avtalen som gir hamrett til å avbryte kjøpet.

Twitter går til retten

Twitter svarer at de vil saksøke Musk for å tvinge ham til å gjennomføre kjøpet han har avtalt og de sier de har tro på å vinne fram.

Men det blir dyrt for Musk å trekke seg fordi avtalen inkluderer en klausul om én milliard dollar i kompensasjon for kontraktbrudd.

Samtidig synker verdien av Twitter-aksjen. Fredag falt den til 36,81 dollar, langt under de 54,20 dollar Musk hadde avtalt å betale for dem.

For bare noen uker siden anbefalte Twitters styre aksjonærene å selge selskapet til Musk for 44 milliarder dollar.

Konstant strid

Gjennom hele kjøpsprosessen har det vært strid mellom Musk og Twitter, der Musk har klaget over at meldingstjenesten ikke har levd opp til sitt potensial som en plattform for ytringsfriheten.

Allerede et par uker før styrets anbefaling truet Musk med å trekke seg fra kjøpet og anklaget meldingstjenesten for å holde tilbake data om falske kontoer.

I et brev til Twitter 6. juni sa advokatene hans at Musk gjentatte ganger hadde bedt om informasjonen slik at han kunne vurdere hvor mange av Twitters 229 millioner kontoer er falske.

Mener bare 5 prosent er falske

Advokatene sa at Twitter hittil bare hadde tilbudt data om selskapets testmetoder, men at det er det samme som å avvise Musks forespørsel og dermed et brudd på kjøpsavtalen.

Twitter mener at mindre enn 5 prosent av kontoene på plattformen er falske, mens Musk sier han mener antallet er langt høyere.

Musk har også vært kritisk til Twitters kriterier for å sperre kontoene til politikere, blant den tidligere president Donald Trump.