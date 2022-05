Den permanente utestengningen av Donald Trump fra Twitter gjorde at mange den siste tiden har spurt seg selv om mannen vil returnere til plattformen etter Elon Musks pågående overtakelse. Nå viser det seg at det Musk i alle fall ikke vil hindre ham.

Den kjente entreprenøren og milliardæren ga nylig et videoverført intervju med magasinet Financial Times, hvor han faktisk kommer med til dels sterke meninger om bannlysningen av Trump. Blant andre Engadget skrev om saken.

Vil åpne for Trump-retur

– Jeg antar svaret er at jeg ville reverse den permanente utestengelsen av Trump, svarte Musk på spørsmålet mange nok lurte på. Samtidig gjorde han det klart at han ennå ikke eier Twitter, og at det fremdeles er en mulighet for at transaksjonen ikke fullføres.

Litt senere i intervjuet kom Musk imidlertid med litt sterke skyts mot avgjørelsen om å stenge ute Trump.

– Jeg synes det var en moralsk dårlig beslutning, for å være tydelig. Og tullete i en ekstrem grad. [...[ Å bannlyse Trump fra Twitter tok ikke fra ham stemmen. Det vil bare forsterke stemmen hans blant høyresiden, og derfor er det moralsk galt og rett og slett idiotisk, kommenterte Musk.

Den (sannsynligvis) påtroppende Twitter-sjefen gjorde det klart at han er mot permanent bannlysning generelt sett, da dette undergraver tilliten til Twitter som en åpen arena for meningsutveksling.

De eneste unntakene han nevner er de tilfellene hvor ytringene er i strid med loven, eller når det dreier seg om kontoer som kun benyttes til «spamming» og lignende. I alle andre tilfeller er det kun midlertidig suspendering av kontoen som kan aksepteres, ifølge Musk.

– Jeg kommer ikke tilbake

Entreprenøren hevder at Twitter-grunnleggeren Jack Dorsey deler synspunktene hans på permanente utestengelser. Som digi.no tidligere rapporterte har Dorsey allerede stilt seg svært positiv til Musks oppkjøp.

Selv om Musk skulle slipper Trump inn igjen, er det likevel tvilsomt at han returnerer. Trump har allerede bekreftet at ikke ønsker å komme tilbake på plattformen, men i stedet fokusere helt og holdent på sin egen plattform Truth Social. Også den tidligere presidenten er imidlertid fornøyd med oppkjøpet.

– Jeg går ikke på Twitter. Jeg kommer til å bli værende på Truth (Trumps egen plattform, journ. anm.). Jeg håper Elon Musk kjøper Twitter fordi han vil gjennomføre forbedringer, og han er en god mann, men jeg kommer til å bli på Truth, sa Trump til den amerikanske nyhetskanalen Fox News.

I mellomtiden har for øvrig Twitter selv uttrykt stor bekymring for Musks overtakelse av selskapet.