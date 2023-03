Elon Musk vil stikke ørsmå tråder inn i folks hjerner – nå har myndighetene sagt nei

Elon Musk er en mann med mange jern i ilden, og blant hans mer djerve prosjekter er et konsept kalt Neuralink – som i korte trekk innebærer å «fikse» nevrologiske skavanker ved å stikke ørsmå tråder inn i menneskehjernen.

Ikke uventet har mange stilt seg skeptiske til teknologien, som på overflaten kan høres en smule skremmende ut, og nå ser det ut til at også myndighetene har noe på hjertet om saken.

Ikke godkjent av FDA

Ifølge en rapport fra nyhetsbyrået Reuters har det amerikanske byrået Food and Drug Administration (FDA) nemlig avslått søknaden fra Neuralink om å utføre tester av teknologien på mennesker.

Opplysningene stammer fra nåværende og tidligere ansatte hos Neuralink som nyhetsbyrået var i kontakt med. Avslaget skal ha skjedd allerede tidlig i 2022, men har ikke blitt kjent før nå.

Bakgrunnen for avslaget skal ha vært at FDA er bekymret for om teknologien er trygg å bruke. Bekymringene gjelder blant annet litium-batteriet som løsningen benytter, muligheten for at de små trådene beveger seg til andre deler av hjernen hvor de potensielt kan gjøre skade, og hvorvidt teknologien kan fjernes uten å skade hjernevevet.

Neuralink skal nå jobbe med å løse flokene som hindrer FDA-godkjennelsen, og kildene Reuters var i kontakt med, uttalte at de var skeptiske til om problemene kunne løses innen kort tid. Dette til tross for at Elon Musk selv forventet å starte testingen på mennesker denne våren.

Testet på dyr

Avslaget betyr riktignok ikke at godkjennelsen aldri vil finne sted, men eksperter Reuters har snakket med, sier at avslaget fra FDA signaliserer en betydelig skepsis som kan gjøre godkjennelsesprosessen langvarig.

Det var i januar i fjor at Digi.no rapporterte at Neurlink planla testing av teknologien på mennesker. Selskapet hadde da lagt ut en stillingsannonse hvor det ble søkt etter en «Clinical Trial Director» som skulle jobbe med Neuralinks første testpersoner.

Løsningen har allerede blitt prøvd ut på dyr, tilsynelatende med en viss grad av suksess. Noen har imidlertid stilt spørsmål ved hvor mye dette eksperimentet, hvor en apekatt bruker Neuralink til å spille et videospill med hjernesignaler, faktisk beviste.

Teknologien fungerer ved at trådene som opereres inn i hjernen, fanger opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Kan i teorien kurere lammelser

Ved å fange opp disse feltene skal de bittesmå trådene, som fungerer som elektroder, være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Disse elektrodene er i stand til både å lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også kan gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

Dette kan få mange viktige bruksområder innen medisin, eksempelvis reparere lammelser eller kurere hjernesykdommer som Alzheimers, som teknologien i første omgang er tenkt brukt til.

Neuralink avholdt sin første offisielle demonstrasjon av teknologien i desember, men da ble den kun testet ut på en modell. Under presentasjonen ble det også avduket en robot som skal brukes til å operere inn trådene.