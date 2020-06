Enda en tysk storby vil frigjøre seg fra Microsoft

Den rødgrønne politiske ledelsen i Hamburg har blitt enige om at byen i årene framover skal satse på åpen kildekode framfor å bruke proprietære systemer fra blant annet Microsoft, som myndighetene i byen i stor grad har valgt å bruke til nå. Dette skriver ZDNet.

Mindre Microsoft

Politikerne ønsker å redusere avhengigheten av Microsoft og å i større grad benytte løsninger basert på åpen kildekode. Dette innebærer ikke at Windows og Microsofts serverprodukter umiddelbart blir erstattet av Linux og annen fri programvare. I stedet snakkes det om en langsom overgang, hvor blant annet åpen kildekode i større grad vektlegges i vurderingen av framtidige anbud.

Et konkret eksempel på noe myndighetene i Hamburg ønsker å ta i bruk, er Project Phoenix, en ny og voksende samling med sky-, web- og modulbaserte tjenester som non-profit-selskapet Dataport tilbyr offentlig sektor i Tyskland. Foreløpig er det hele på pilotstadiet. De første modulene ble klare for testing i april i år, noe som ifølge ZDNet gjøres hos en håndfull utdanningsinstitusjoner i Hamburg og delstaten Schleswig-Holstein. Utviklingen av nye moduler har blitt forsinket på grunn av koronapandemien.

Til Heise Online sier en representant for Microsoft at selskapet ikke ser på et ønske om mer åpen kildekode som et angrep på selskapet.

Åpenhet om kunstig intelligens

Et annet område som har blitt nevnt i denne sammenheng, er kunstig intelligens. Politikere har tatt til orde for at Hamburg-administrasjonens framtidig bruk av kunstig intelligens må innebære innsyn, sporbarhet og etterprøvbarhet. Hvis mulig skal alle algoritmer utviklet for eller av administrasjonen være offentlig tilgjengelige, mens treningsdataene skal være under myndighetenes kontroll.

Planene til det politiske flertallet i Hamburg følger en økende trend i Tyskland. Som Digi.no nylig skrev (for abonnenter), har den politiske ledelsen i München igjen valgt å satse på fri programvare, etter at den forrige administrasjonen valgte å skrinlegge byens LiMux-prosjekt.

Også byene Dortmund og Bremen, samt delstatene Thüringen og Schleswig-Holstein, har tidligere gjort lignende vedtak.