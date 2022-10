Microsoft har flere ganger tidligere antydet at Office-navnet på selskapets samlinger med kontorapplikasjoner skal byttes ut, men det er først nå at selskapet gjør alvor av det. På denne siden opplyser selskapet nå at Microsoft Office skifter navn til Microsoft 365. Men det er en sannhet med noen modifikasjoner.

Microsoft 365-navnet kan skape litt forvirring, for det har allerede vært i bruk en god stund. I 2017 ble det introdusert som et navn på en løsning hvor Microsoft bringer sammen Office 365 og Windows 10, samt mobilitets- og sikkerhetsteknologi for bedrifter.

I 2020 ble Microsoft 365 i stedet navnet på det som til da hadde vært Office 365, altså abonnementsutgavene av Office-pakken. Men ikke mobilappene og webutgaven. Det skjer først nå.

Office-apper blir Microsoft 365-apper

– I løpet av de siste par årene har Microsoft 365 utviklet seg til å bli vår flaggskip-produktivitetssuite, så vi lager nå en opplevelse som skal hjelpe deg med å få mest mulig ut av Microsoft 365. I løpet av de kommende månedene vil Office.com, Office-mobilappen og Office-appen for Windows bli Microsoft 365-appen, med et nytt ikon, nytt utseende og enda mer funksjonalitet, skriver Microsoft på denne siden.

I praksis skal Microsoft fra januar 2023 komme med en ny Microsoft 365-app til Android og IOS, mens Windows- og webutgavene (på Microsoft365.com) skal komme allerede i november. Appene skal være en felles inngangsport til andre Microsoft 365-applikasjoner, inkludert Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook og OneDrive. Målet er flere apper på færre steder.

Bilde- og videoredigering

Nytt i Microsoft 365 er dessuten videoregigeringsverktøyet Clipchamp, som i denne omgang er tilgjengelig for Windows 11 og i som en webapp.

Videoredigeringsverktøyet Microsoft Clipchamp er et nytt medlem av Microsoft 365. Skjermbilde: Microsoft

Inkludert er også Microsoft Designer, en grafikkdesign-app som bygger på funksjonalitet fra Powerpoint, men som også har innebygd støtte for kunstig intelligens, inkludert mye omtalte DALL∙E 2. En tidlig webutgave av Microsoft Designer er tilgjengelig her.

Selve Microsoft 365-appen skal også gjøre det enklere for brukerne å starte prosjekter på tvers av de underliggende appene, for eksempel basert på ferdige maler. Det loves også at brukerne skal få bedre oversikt over eget innhold gjennom My Content-funksjonen. Den har til nå bare vært tilgjengelig for bedriftskundene, men skal nå også tilbys personlige brukere.

Endringene innebærer ikke at Office-navnet forsvinner helt. Fortsatt skal Microsoft tilby abonnementsfrie lisenser på Office 2021 og Office LTSC (Long Term Servicing Channel).