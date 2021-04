Endelig avgjort: Høyesterett ga Google medhold i Java-striden med Oracle

Mer enn ti år etter at Oracle saksøkte Google for brudd på opphavsrett og krenking av patentrettigheter i Dalvik, den virtuelle motoren som den gang ble brukt for å kjøre Java-baserte applikasjoner i Android, har amerikansk høyesterett denne uken, med 6 mot 2 stemmer, gitt Google medhold i det antatt siste og avgjørende spørsmålet, nemlig om bruken av rundt 11.500 kodelinjer fra Oracles Java Standard Edition kan anses som rimelig bruk.

Disse kodelinjene utgjør det som omtales som den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av Java-API-ene (Application Programming Interface), men utgjør bare en liten del av kildekoden til Dalvik.

Fortsatt opphavsrettsbeskyttet

Det var Google som ønsket at høyesterett i USA skulle behandle to spørsmål i saken:

Om opphavsrettsbeskyttelse også gjelder programvaregrensesnitt Om saksøkers bruk av et programvaregrensesnitt i konteksten av å lage et nytt dataprogram, utgjør rimelig bruk.

Høyesterett svarte i praksis ja på begge deler.

Google hevdet i saken at API-er ikke kan beskyttes av opphavsrett. Dette fikk selskapet ikke direkte medhold i, men i praksis betyr «rimelig bruk» at det ikke vil være brudd på opphavsretten å bruke kildekoden på den måten Google gjorde. Google er derfor frifunnet for brudd på opphavsretten.

– Googles kopiering av Java SE API, som bare inkluderte de linjene med kode som var nødvendige for å la programmerere bruke sine voksende talenter til å jobbe i et nytt og transformativt program, var ifølge loven rimelig bruk av dette materialet, heter det i kjennelsen.

– Stjal Java

Oracle er selvfølgelig ikke fornøyde med avgjørelsen og legger ikke skjul på dette.

– Google-plattformen ble nettopp større, og markedskraften ble større – barrierene for å delta ble høyere og mulighetene til å konkurrere ble lavere. De stjal Java og brukte et tiår retten på en måte som bare en monopolist kan. Det er slik atferd som er årsaken til at reguleringsmyndigheter globalt og i USA gransker Googles forretningspraksiser, sier Dorian Daley, administrerende visepresident og juridisk direktør i Oracle, i en pressemelding.

Hos Google er gleden stor:

Today’s Supreme Court decision in Google v. Oracle is a big win for innovation, interoperability & computing. Thanks to the country’s leading innovators, software engineers & copyright scholars for their support. https://t.co/mSoKY8tM8p — Kent Walker (@Kent_Walker) April 5, 2021

Saken har ikke betydning bare for de to involverte partene. Til The Washington Post uttaler flere at beslutningen betyr at utviklere og virksomheter kan tilby programvare som er kompatibel med eksisterende programvare fra større konkurrenter, uten å måtte bekymre seg for å bli saksøkt for brudd på opphavsretten.

Kunne ha blitt katastrofalt

Ian Hickson, en Google-ansatt ingeniør som lenge ledet arbeidet med HTML5-spesifikasjonen, skriver på Twitter at et motsatt utfall i høyesterettssaken kunne ha fått store konsekvenser for weben.

An opposite ruling would have brought into question all the reverse engineering that's made the web what it is, potentially triggering any number of long-since-gone players to, ah, reenter the arena, shall we say. — Ian Hickson (@Hixie) April 5, 2021

Veien til gårsdagens kjennelse har vært lang. Spørsmålet om rimelig bruk har blitt behandlet en rekke ganger siden en jury i 2012 ikke greide å enes om noe svar på dette spørsmålet.

I 2016 fikk Google medhold i en rettssak som tok for seg spørsmålet om rimelig bruk, men Oracle anket og ankedomstolen omgjorde kjennelsen i 2018.

Bred støtte

I forkant av høyesterettsdommen fikk Google støtte fra flere andre, store teknologiselskaper. Blant annet kom både IBM og Microsoft med innlegg som støttet Google. Der skrev de blant annet at mye av innovasjonen som har skjedd innen programvare de siste tiårene har skjedd ved at noen har forbedret, eller bygget noe bedre på toppen av, andres arbeid, og at det er mulighetene for programvare til å samhandle som har bidratt til at teknologiindustrien har blomstret.

Den amerikanske justisdepartementet stilte seg den gang, under Donald Trumps presidentperiode, på Oracles side. Oracle-gründer Larry Ellison var også i forkant av dette en kjent tilhenger av Trump.