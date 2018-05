Endelig er Windows 10 klar for progressive webapper

Som digi.no skrev i slutten av forrige uke, ble vårens store oppdatering til Windows 10 tilgjengelig for nedlasting via blant annet Windows Update mandag denne uken. Blant de større nyhetene er en ny versjon av nettleseren Edge.

Fordi Microsoft i stor grad bare gir Edge ny funksjonalitet to ganger i året, er inkluderer den nye versjonen ganske mange nyheter, både i brukergrensesnittet og i nettlesermotoren.

De viktigste nyhetene i brukergrensesnittet er omtalt her. Det er verdt å nevne blant annet ryddigere utskrifter, mer effektiv visning av GIF-er og bedre smartere deaktivering av innhold som kjøres i bakgrunnsfaner.

Edge ikke bare en nettleser

Tre år etter lanseringen av Edge har ikke nettleseren blitt noen stor favoritt blant brukerne. Blant Windows 10-brukerne som har besøkt digi.no den siste måneden, har knapt 15 prosent benyttet Edge. Dette under en firedel så mange som har besøkt oss med Chrome fra dette operativsystemet.

Men Edge er likevel den nest mest populære nettleseren for Windows 10 blant digi.no-leserne, selv om Firefox og Internet Explorer ikke er så veldig langt bak med henholdsvis 10 og 9 prosent.

Men mange av nyhetene i Edge har betydning for langt flere Windows 10-brukere enn dem som benytter selve nettleseren. Nettlesermotoren EdgeHTML benyttes også av mange apper som installeres via Microsoft Store.

Progressivt

I den nye EdgeHTML 17 er det blant annet nyhet som åpner for en relativt ny type webapplikasjoner, kalt Progressive Web Apps (PWA). Dette er webapplikasjoner som i store grad opptrer som vanlige applikasjoner, men som kan installeres på tvers av enheter som støtter PWA-er. De kan også kjøres direkte i flere nettlesere.

PWA-er støttes allerede av blant annet Android og flere nettlesere. Men med EdgeHTML 17 kan PWA-er også brukes direkte i Windows 10, som Universal Windows Platform-apper.

Det er en rekke nyere funksjonalitet som må på plass i nettleserne før de kan støtte PWA-er. Dette inkluderer offline-funksjonalitet og bedre støtte for mellomlagring. Edge har en stund hatt støtte for en del av dette, men støtte for en svært sentral komponent, Service Worker, er blant det som til nå manglet.

Service Worker

Service Worker-komponenten fungerer som en nettverksproxy mellom appen og serveren den snakker med. Den håndterer blant annet mellomlagring, pushvarsler, datasynkronisering, offline-funksjonaliteten og generelle ytelsesoptimaliseringer under lastingen av websidene.

Det finnes allerede mange PWA-er tilgjengelig rundt omkring på weben, og Microsoft har i mer enn et år brukt Bing-crawleren til å lete etter og indeksert slike apper, for å gjøre dem tilgjengelige også via Microsoft Store.

Det er uklart hvor mange PWA-er som er tilgjengelige i Microsoft Store nå, men en håndfull er listet i denne artikkelen.

156 nye API-er

Helt i mål med PWA-støtten er Microsoft likevel ikke. Fortsatt mangler støtten for Background Sync API. Foreløpig er det kun Chrome som støtter dette. Microsoft oppgir at utviklere kan bruke WinRT BackgroundTask API i stedet. Men dette fungerer kun i Windows 10.

PWA-støtten er ikke den eneste nyheten i EdgeHTML 17. Faktisk oppgis det at den nye utgaven støtter hele 156 nye programmeringsgrensesnitt i DOM (Document Object Model).

Dette inkluderer blant annet støtte for fontmanipulering gjennom CSS-regler som font-variation-settings og font-optical-sizing, verifisering av webressurser gjennom Subresource Integrity, varslinger med Notification API og CSS-transformasjoner på SVG-elementer.

Også utviklerverktøyene i Edge har blitt oppdatert, blant annet med grunnleggende støtte for fjern-debugging. En oversikt over nyhetene finnes her.

