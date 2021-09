Endelig et «billig» grafikkort?

Billige grafikkort er det knapt noen som har hørt om nå lenger, takket være den stadig tilbakevendende brikkemangelen. Produksjonskapasiteten er ikke i nærheten av å kunne dekke etterspørselen, og ett år etter at Nvidia og AMD begynte å selge sine nye generasjoner av grafikkbrikker, er ennå tilgjengeligheten regelrett elendig.

Noen forhandlere har til og med drevet med ulovlig praksis som en følge av brikkemangelen.

Men nå ser det altså ut til at AMD er i gang med å lansere et «billig» grafikkort. Ikke billig i den forstand at det ikke er grovt overpriset – som absolutt alle grafikkort er for tiden – men i den forstand at det ser ut til å være det billigste i deres nye generasjon kort, basert på RDNA2-arkitekturen.

Kortet, Radeon RX 6600, er ikke offisielt lansert ennå, men takket være en lekkasje fra en forhandler i Portugal vet vi likevel litt om kortet som sannsynligvis kommer, takket være Videocardz.com.

Radeon RX 6600 XT får en lillebror

Radeon RX 6600 XT er allerede lansert, og ifølge lekkasjen er det nye kortet dens «lillebror», og får altså samme navn men uten «XT» til slutt.

Det er ikke bare i navnet vi finner likheter. Radeon RX 6600 og XT-versjonen ser begge ut til å få 8 GB GDDR6-minne, 128-bit minnebuss, 256 GB/s båndbredde, og 32 MB cache. Hovedforskjellen finner vi imidlertid i antall kjerner: Der XT-versjonen har 2048, ser det ut til at lillebror får 1792. Dette tilsvarer 32 såkalte «compute units» i XT, mot 28 stk. i Radeon RX 6600.

Lav middelklasse

Radeon RX 6600 ser ut til å finne seg til rette i lavere middelklasse. Storebroren RX 6600 XT yter omtrent som Nvidias RTX 3060, og RX 6600 kan dermed ventes å ligge litt lavere på ytelsesstigen.

Også størrelsen på kjøleløsningen tilsier en litt lavere ytelse enn XT-kortet. RX 6600 ser en del mindre ut, og selv om begge kortene har dobbel vifte, vil en mindre kjøleløsning ellers signalisere både mindre varme og lavere pris.

Pris og tilgjengelighet

Forhandleren som lekket kortet hadde det ute til omkring 590 Euro – cirka 6000 norske kroner etter dagens valutakurs. Dette er på nivå med de billigste RX 6600 XT som er på markedet i Norge, så det er kanskje lov å håpe at vi får se et noe billigere RX 6600 her til lands.

Lanseringsdagen skal etter sigende være 13. oktober, men vi har ikke fått noen offisiell info fra AMD om det.

