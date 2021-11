Epost slik vi kjenner den har nettopp fylt 50 år

Helt i slutten av oktober kom Google med et blogginnlegg hvor det fortelles at konseptet epost fylte 50 år i oktober i år. Dette er bare delvis korrekt.

I oktober 1971 var ingeniøren Ray Tomlinson tilknyttet Arpanet-prosjektet til det som i dag er Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), og skal da ha utviklet det første systemet som kunne sende epost mellom datamaskiner.

Første via nettverk

Men, som Tomlinson også skriver, fantes det epost allerede tidlig på 1960-tallet. Den store forskjellen var at med Tomlinsons løsning, kunne eposten sendes mellom forskjellige datamaskiner.

Fram til da måtte avsender og mottaker bruke samme datamaskin, selv om de hadde forskjellige postbokser.

Også tidspunktet for den første eposten over en nettverk, er omstridt, noe Digi.no omtalte for 20 år siden, da 30-årsjubileet ble markert.

Det Tomlinson uansett gjorde, var å sende tekstmeldinger mellom to datamaskiner som stod ved siden av hverandre. De to maskinene var kun koblet sammen via Arpanet. Et bilde av de to datamaskinene, BBN-TENEXA og BBN-TENAXB, finnes på denne siden.

Ray Tomlinson i 2004. Foto: Andreu Veà, WiWiW.org (CC BY-SA 3.0)

Hadde nesten alle brikkene klare

I utgangspunktet jobbet Tomlinson i en liten gruppe med programmerere som utviklet et tidsdelt operativsystem kalt TENEX for det daværende selskapet Bolt Beranek and Newman, som senere ble en del av Raytheon.

Tomlinson jobbet både med et program kalt SNDMSG, som kunne la ulike brukere på datamaskinen legge igjen meldinger til hverandre, og CPYNET, et eksperimentelt program for overføring av filer via nettverk. Kombinasjonen av disse to utgjorde det meste av løsningen, men det var én ting som manglet. CPYNET hadde ikke funksjonalitet for å tilføye tekst på slutten av eksisterende filer, noe som er nødvendig for å legge til ny epost i postboksen.

Men dette var enkelt for Tomlinson å få på plass. Deretter kunne han sende meldingen mellom de to datamaskinen. Hva meldingen inneholdt av tekst, er det ingen som husker. Men trolig var det noe helt enkelt noe.

Til forskjell fra dagens epost, kunne datidens elektroniske brev kun inneholde ren tekst.

Krøllalfaen

Det er også en annen ting ved dagens epost som Tomlinson får æren for, nemlig bruken av @-tegnet («krøllalfa») for å skille mellom konto- og vertsnavnet i epostadressene.

I sin egenforfattede FAQ, skriver han om valget av tegnet at det skyldtes at det i alle fall på den tiden ikke ble brukt i navn, og heller ikke hadde noen betydning i tekstredigeringsverktøyene som kunne kjøres på TENEX. Verre var det i operativsystemer som Multics, hvor @ ble brukt som et kommandotegn for å slette linjer.

Tomlinson døde i 2016, 74 år gammel. Før den tid ble han innruller i Internet Hall of Fame, for en oppfinnelse han egentlig bare lekte seg fram til, angivelig fordi han så etter noe å bruke Arpanet til.