Er Google virkelig i gang med en Android-erstatter?

Verdens mest brukte operativsystem for smartmobiler var egentlig ment for å bli brukt digitalkameraer. Men de store teknologiendringene i midten av forrige tiår førte til flere raske endringer, både i planer og kode, slik at Android til slutt ble en konkurrent til Apples iOS. Disse avgjørelsene har på godt og vondt preget operativsystemet siden det ble offisielt lansert i 2008, fem år etter at utviklingen av systemet startet.

Google er nå i gang med å utvikle et helt nytt operativsystem, som flere tror at kan bli alternativ til, eller en erstatter for, Android. Men Google har ikke sagt stort om hvilke planer selskapet har for operativsystemet, som foreløpig kalles for Fuchsia, men som er virkelig nok.

Noe av det nærmeste man kommer en offisiell uttalelse, er dette:

– [...] det er ikke noe leketøy, det er ikke et 20 %-prosjekt, det er ingen søppelfylling for døde ting som vi ikke bryr oss om lenger.

Ifølge Ars Technica er dette skrevet av Travis Geiselbrecht, en av Googles utvikler tilknyttet Fuchsia-prosjektet, i en åpen IRC-kanal for prosjektet.

Google har i mange år hatt veldig mange baller i luften på en gang, hvorav bare noen relativt få virkelig landes og blir til levedyktige produkter som det satses videre på. Resten forkastes, noe som ikke alltid er like populært.

Uttalelsen fra Geiselbrecht kan tyde at Fuchsia er noe Google legger litt tyngde bak og at det er mer enn bare et testprosjekt.

Armadillo

Digi.no omtalte Fuchsia for første gang i august i fjor, hvor vi blant annet trakk fram at operativsystemet ikke er basert på Linux-kjernen, i motsetning til Googles to andre operativsystemer, Android og Chrome OS.

Men på dette tidspunktet var Fuchsia bare utstyrt med et tekstbasert brukergrensesnitt. Nå har et grafisk brukergrensesnitt – eller i alle fall et grovt utkast til dette – blitt tilgjengelig. Dette ble nylig omtalt av Hotfix IT. Det noe spesielle er at dette brukergrensesnittet også kan kjøres som en app på Android og iOS.

En av hovedkomponentene i Fuchsia kalles for System UI, og System UI består blant annet av Armadillo, som for tiden er standard systembrukergrensesnitt for Fuchsia.

Armadillo er skrevet i Flutter, et SDK (Software Development Kit) basert på programmeringsspråket Dart, som gjør det mulig å lage Android- og iOS-apper basert på samme kodebase.

Hotfix IT har beskrevet hvordan man kan bygge Armadillo, men har også kommet med en APK-fil som man, på egen risiko, kan installere appen i Android. Videoen nedenfor viser hvordan Armadillo for tiden ser ut.

Som videoen avslører, er det temmelig begrenset hva man egentlig kan gjøre i Armadillo, utover å lære å telle til ti på japansk. Appen har et sentralt profilvindu hvor man kommer til et brukergrensesnitt som minner om hurtiginnstillingene i Android. Man kan der dra i noen glidebrytere og trykke på noen knapper, men det er lite som skjer når man gjør det.

Nye konsepter

Mye av oppbygningen av Armadillo er beskrevet i dette dokumentet. Blant annet nevnes klassen Story. En «story» er ifølge dokumentet et sett med apper og/eller moduler som samarbeider for at brukeren skal kunne oppnå et mål. En rekke av «kortene» som i Armadillo vises over profilvinduet, har navn som dette: «STORY THETA». Men det er lite som skjer når man åpner disse kortene.

Derimot kan man samle kort i grupper ved å trekke ett kort over et annet. Da kan man se innholdet i to til fire kort side ved side, eller over og under hverandre.

Nedenfor profilvinduet finner man en rekke kort som kalles for Suggestions. Ifølge det nevnte dokumentet er dette en liste med forslag til handlinger som systemet forutser at brukeren kan ha behov for å utføre. Men heller ikke disse kortene, som har navn som «Suggetion Ichi», har nevneverdig synlig funksjonalitet i dag.

Omstart?

Det nærmer seg raskt ti år siden den første Android-versjonen ble tilgjengelig, noe som i IT-verdenen er temmelig lang tid. Svært mange de forholdene som dannet grunnlaget for beslutningene som ble gjort den gang, har endret seg. Derfor kan det være fornuftig av Google å satse på et nytt operativsystem med nesten blanke ark, hvor erfaringene om hva som har vært vellykket og mindre vellykket i Android, danner grunnlaget.

Men dersom det i det hele tatt er dette som er planen, avhenger man helt av at applikasjonsutvalget følger med.

Mange Android-applikasjoner kan allerede kjøres i blant annet Chrome OS, så Google gjort seg en del erfaringer med å gjøre kjøremiljøet i Android tilgjengelig for andre operativsystemer. Men mye kan tyde på at Google med Fuchsia i stor grad vil kvitte seg med bindinger til teknologier som selskapet selv ikke kontrollerer. Dette inkluderer som nevnt Linux-kjernen og GPL-lisensen, men vel så viktig er det at kanskje kan kvitte seg med Java og konflikten med Oracle.

Ars Technica mener at Flutter kan bidra til å gjøre overgangen enklere, ikke minst dersom app-utviklere allerede nå begynner å lage apper med utgangspunkt i dette SDK-et.

Men inntil Google er klare til å fortelle mer, blir det meste av dette uansett bare spekulasjoner.

