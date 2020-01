ESET: – Husk på disse sikkerhetstipsene i 2020

Det nye året er påbegynt, og i den forbindelse har sikkerhetsselskapet ESET nå sendt ut en pressemelding hvor de lister opp et knippe tips til hvordan man kan heve den digitale sikkerheten i 2020.

De fleste av tipsene er nok allerede godt kjent for de fleste, men for andre kan en ny påminnelse alltids være nyttig.

Alle kan bli et mål

Først og fremst peker ESET på den generelle faren ved å la være å innse at hvem som helst kan bli et mål for angrep fra hackere. Selskapet peker på at det er umulig å forutsi truslene eller hvorvidt et innbrudd vil ramme deg direkte, for eksempel gjennom spredning av ny og uoppdaget skadevare.

Klikking på mistenkelige lenker i e-poster er en annen feil som mange brukere fremdeles begår i sin internett-hverdag. ESET anbefaler å alltid droppe å klikke på lenker selv i de tilfeller hvor man bare har et lite snev av tvil omkring legitimiteten til avsender.

Ifølge ESET er det mange som er etternølere når det gjelder å installere patcher og oppdateringer til programvare. Det er fort gjort å utsette dette når man får påminnelser mens man jobber på PC-en, og som selskapet peker på er det mye farlig skadevare som utnytter nettopp manglende oppdateringer.

– Ikke resirkulér passord

Resirkulering av passord er en annen utbredt synd blant brukere, en praksis som gjerne kommer av at folk simpelthen ikke gidder å huske massevis av passord, og som altså innebærer at bare ett passordtyveri kan få dramatiske konsekvenser.

Som digi.no meldte for litt siden er mange mennesker for øvrig også late når det gjelder utformingen av passordene, og tyr til kombinasjoner som er svært enkle å gjette seg til. Dette fremkommer av en liste over de mest brukte passordene.

Ellers minner ESET på å ikke glemme ruter-innstillinger når det gjelder datasikkerhet, og å alltid bruke tofaktor-autentisering der det er mulig. Krypteringløsninger og VPN bør heller ikke ignoreres, noe mange gjør, og sikkerhetsselskaper minner i tillegg om å være skeptisk til offentlige, åpne wifi-nett.

Når det gjelder den mobile plattformen anbefaler sikkerhetsselskapet sterkt å bruke skikkelig låseløsninger. Svært mange mobilbrukere bruker ikke låsing i det hele tatt, eller de bruker svært enkle låsemønstre eller PIN-koder.

Nøye gjennomlesning av app-tillatelser er også noe mange mobilbrukere ifølge ESET slurver med.