EU: – Twitter kan bli bannlyst i Europa

Elon Musk har møtt mye motstand etter den mye omtalte overtakelsen av Twitter, og nå ser det ut til at mannen har terget på seg en heller mektig aktør – nemlig EU.

Avisen Financial Times (via Reuters) skriver at EU har truet med å forby Twitter i Europa dersom tjenesten ikke etterkommer organisasjonens regler rundt innholdsmoderering.

Truslene kom fra Thierry Breton, europakommissær med ansvar for EUs indre marked, i et videomøte med Elon Musk som ble avholdt på onsdag. Innholdet i samtalen ble videreformidlet av personer med kjennskap til saken.

Må styrke moderering

Breton skal ha uttalt overfor den nye Twitter-sjefen at tjenesten blant annet må droppe den «vilkårlige» tilnærmingen til det å reversere utestengelsen av brukere. I tillegg ble Musk fortalt at han må gå med på en omfattende, uavhengig granskning i løpet av neste år.

– Twitter må implementere transparente retningslinjer for brukere, styrke modereringen betydelig og beskytte ytringsfrihet, takle misinformasjon med besluttsomhet og begrense målrettet annonsering, la Breton til under møtet, ifølge Sky News.

Hittil har Elon Musk håndtert blant annet utestengte kontoer på en relativt uformell måte, og det er mulig det er dette EU sikter til når de bruker begrepet «vilkårlig». Nylig la Musk for eksempel ut en en spørreundersøkelse på sin egen Twitter-konto hvor han ba folk om å stemme over gjenopprettingen av kontoer som ikke har «brutt loven eller vært engasjert i grov spam».

Der stemte 72 prosent ja, noe som altså førte til gjenopprettingen av en rekke kontoer. Han har også tidligere lagt ut spørreundersøkelser som dreier seg om spesifikke personer, deriblant Donald Trump. I det tilfellet stemte et knapt flertall for å slippe Trump tilbake til plattformen.

Skal få modereringsråd

Tilnærmingen er tilsynelatende i strid med uttalelser Musk tidligere kom med.

– Twitter kommer ikke til å tillate noen av dem som ble fjernet fra plattformen på grunn av brudd på retningslinjene å komme tilbake før vi har en tydelig prosess for å gjøre det, noe som vil ta minst noen uker til, skrev Musk i en av flere Twitter-meldinger han publiserte om saken.

Når det gjelder moderering har Musk sagt at tjenesten skal få på plass et eget modereringsråd, men det er uvisst akkurat hvor langt Twitter har kommet i denne prosessen.

Nøyaktig hva som blir Twitters praksis rundt sensur og moderering, er ennå ikke helt klart. Musk har tidligere omtalt seg selv som en «ytringsfrihetsfundamentalist», men nylig gjorde han det samtidig klart at det ikke er «fritt frem» på plattformen.

– Negative meldinger/hatmeldinger vil bli maksimalt «deboosted» og skrinlagt , slik at Twitter ikke vil motta noe annonseinntekter eller andre inntekter. Du vil ikke finne Twitter-meldingen med mindre du spesifikt søker etter den, noe som er på linje med resten av internett, skrev Musk.