Elon Musk åpner opp Twitter: Slipper tilbake bannlyste kjendiser

Elon Musk gjorde det klart at mye av motivasjonen bak overtakelsen av Twitter var at plattformen har behov for mer transparens og åpenhet, og mindre politisk motivert sensur. Nå ser det ut til at den nye linjen har begynt å manifestere seg for alvor.

I en Twitter-melding publisert på fredag opplyser Musk at tre høyt profilerte kjendiser som tidligere har blitt bannlyst fra Twitter, nå har sluppet inn igjen i varmen.

Donald Trump tilbake på plattformen

De tre er komiker Kathie Griffin, kommentator og forfatter Jordan Peterson og en satirisk konto ved navn The Babylon Bee. Når det gjelder den kanskje største bannlyste kjendisen, tidligere president Donald Trump, valgte Musk imidlertid en annen strategi.

Den nye Twitter-sjefen opprettet på fredag en avstemning blant Twitters egne brukere, og på lørdag ble det klart at et knapt flertall stemte for å slippe Trump tilbake på plattformen. I skrivende stund er Trumps offisielle konto fremdeles ikke tilbake på plattformen, og det er uvisst om han faktisk vil returnere.

Trump har allerede bekreftet at ikke ønsker å komme tilbake på plattformen, men i stedet fokusere helt og holdent på sin egen plattform Truth Social. Også den tidligere presidenten er imidlertid fornøyd med oppkjøpet.

– Jeg går ikke på Twitter. Jeg kommer til å bli værende på Truth (Trumps egen plattform, journ. anm.). Jeg håper Elon Musk kjøper Twitter fordi han vil gjennomføre forbedringer, og han er en god mann, men jeg kommer til å bli på Truth, sa Trump til den amerikanske nyhetskanalen Fox News tidligere i år.

Den nylige reverseringen av bannlysningene ser ut til å være i strid med uttalelser Musk tidligere har kommet med om plattformens planer fremover.

Vil tillate «hatmeldinger», men med begrensinger

– Twitter kommer ikke til å tillate noen av de som ble fjernet fra plattformen på grunn av brudd på retningslinjene å komme tilbake inntil vi har en tydelig prosess for å gjøre det, som vil ta minst noen uker til, skrev Musk i en av flere Twitter-meldinger han publiserte om saken.

Ifølge Musk er Twitter i ferd med å få på plass et eget modereringsråd som vil omfatte representanter med svært ulike synspunkter, inkludert borgerrettighetsgrupper og grupper som opplever å bli utsatt for hat og vold. Meningen var å vente med å tillate bannlyste kontoer til dette rådet er på plass, noe han altså nå ser ut til å ha gått tilbake på.

Før helgen la Musk også ut en melding hvor han redegjør, om enn i noe knappe ordelag, hva som er Twitters nye tilnærming til sensur. I den kommer det frem at ytringsfrihet står i høysetet, men at visse meldinger vil kunne ha begrenset nedslagsfelt.

– Negative meldinger/hatmeldinger vil bli maksimalt «deboosted» og demonetisert , slik at Twitter ikke vil motta noe annonseinntekter eller andre inntekter. Du vil ikke finne Twitter-meldingen med mindre du spesifikt søker etter den, som er på linje med resten av internett, skrev Musk.

Det er allerede klart at mange brukere og annonsører ikke er videre begeistret for den nye ledelsen eller retningen, og har begynt å flykte fra plattformen. Musk har til og med ytret at det er en reell fare for at Twitter kan gå konkurs hvis ikke inntektene øker.