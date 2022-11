Det utviklet seg til å bli et realt rettsdrama, men nå er det altså omsider over: Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk er offisielt den nye eieren av Twitter. Ikke overraskende har Musks overtakelse blitt møtt med både kritikk og mange spørsmål, men nå har vi i alle fall noen svar.

For de mange som måtte lure på hva som skal skje med de mange brukerne som har blitt bannlyst fra plattformen, og hva som blir sensurpraksisen, kan sjefen nå dele litt mer om hva som er planen. Blant andre Ars Technica fanget opp saken.

Vil ha en ryddig prosess

– Twitter kommer ikke til å tillate noen av de som ble fjernet fra plattformen på grunn av brudd på retningslinjene å komme tilbake inntil vi har en tydelig prosess for å gjøre det, som vil ta minst noen uker til, skrev Musk i en av flere Twitter-meldinger han publiserte om saken.

Når det gjelder hvordan Twitter vil moderere innholdet fremover opplyste Musk i en annen melding at han har vært i kontakt med en rekke borgerrettighetsforkjempere for innspill om hvordan Twitter skal forholde seg til hatefulle ytringer og trakassering på plattformen.

I tillegg til dette kan den nybakte sjefen avsløre at Twitter vil få på plass et eget modereringsråd. Dette rådet vil omfatte representanter med svært ulike synspunkter, inkludert borgerrettighetsgrupper og grupper som opplever å bli utsatt for har og vold, sier Musk.

Den kanskje aller mest prominente personen som Twitter bannlyste på permanent basis var den tidligere, amerikanske presidenten Donald Trump. Som forventet har Musk mottatt svært mange spørsmål om hva som skal skje med Trump.

Kritiserte Trump-bannlysningen

– Om jeg fikk en dollar for hver gang noen har spurt meg om Donald Trump kommer tilbake på plattformen, ville Twitter ha trykket penger, skrev han. Uten å gi et konkret svar er det ikke sannsynlig at Trump kommer tilbake med det aller første, med tanke på at Musk allerede har sagt at bannlyste personer vil ta uker å bringe tilbake.

De som hadde håpet at Trump kom tilbake på Twitter innen det viktige mellomvalget i USA, må nok dermed tåle å bli skuffet. Mellomvalget, hvor det velges kandidater til Representantenes hus og Senatet, avholdes den 8. november.

Tidligere i år kritiserte Musk bannlysningen av Trump i temmelig harde ordelag. Trump på sin side har uttalt at han ikke akter å returnere, men stiller seg samtidig positiv til overtakelsen.

Akkurat hva vi kan forvente av Musks Twitter er ennå uvisst, men det ligger allerede i kortene at relativt dramatiske endringer er på gang.