– EU vil tvinge mobilprodusenter til å gjøre det lettere å skifte batteri

EU jobber med et forslag som innebærer at mobilprodusenter kan bli tvunget til å designe mobiler på en slik måte at batteriet er enklere å bytte ut. Det skriver blant andre nettstedet ZDNet.

Opplysningene dukket først opp hos det nederlandske magasinet Het Financieele Dagblad, som skal ha fått tak i en kopi av EU-planene. Forslaget behandles av EU-kommisjonen og skal visstnok ut på høring neste måned.

Redusere avfall

Tanken bak planene er å redusere elektronisk avfall ved at forbrukere enklere skal kunne bytte ut batteriet for å unngå at mobilen må kastes når dette slutter å fungere.

I dag er det som kjent slik at de fleste mobilprodusentene benytter lukkede mobildeksler som forhindrer brukere å bytte ut batteriet uten å bryte garantien eller uten å bruke spesialverktøy.

I tillegg er det slik at produsenter ofte ikke tilbyr mobilbatterier som tilbehør til forbrukere, og at erstatninger kun er tilgjengelige gjennom godkjente reparasjonsordninger.

Ikke nytt

Allerede i 2017 opplyste EU i en pressemelding at de ønsker å gjøre forbrukerprodukter generelt enklere å reparere og mer levedyktige. EU pekte den gangen på at essensielle komponenter, slik som for eksempel batterier, ikke bør bygges inn i produktene på en slik måte at de sitter fast.

EU-kommisjonen viste til en rapport som indikerte at 77 prosent av EU-borgere heller vil fikse produktene sine enn å skifte dem ut, men ofte ikke har noe valg på grunn av reparasjonskostnadene.

For å bøte på den manglende muligheten til å bytte ut batteriet er det noen mobilprodusenter som reduserer ytelsen til mobilen for å skåne batteriet. Som digi.no rapporterte har Apple havnet i trøbbel for nettopp denne praksisen – som muligens kan bli unødvendig dersom EU får viljen sin.

Hvorvidt EU vil nå frem med planene, og akkurat hvilken form de vil ta, gjenstår selvsagt å se.