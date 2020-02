Apple bøtelegges for å gjøre Iphone tregere med vilje

For noen år siden havnet Apple i hardt vær etter at det kom frem at selskapet bevisst gjorde eldre Iphone-modeller tregere av batterimessige årsaker. Nå rapporterer nettstedet Apple Insider at saken fortsetter å plage selskapet.

Frankrike ga Iphone-giganten nemlig nylig en bot pålydende 27 millioner euro, som tilsvarer cirka 274 millioner norske kroner – riktignok ikke en skremmende høy sum for en profittmaskin som Apple.

Innrømmet av Apple

Det saken handler om er at Apple i 2017 slapp en oppdatering til noen av sine eldre mobiler som reduserte ytelsen for å skåne batteriet – uten å opplyse kunder. Den reduserte ytelsen ble oppdaget og tilkjennegjort av brukere på nettet, og senere innrømmet Apple praksisen.

– Vårt mål er å levere den beste opplevelsen for kundene, som omfatter ytelse og forlenge levetiden til produktene. Lithium-ion-batterier har blitt dårligere til å levere spenningstopper i kalde omgivelser, og har lavere utlading ettersom de blir eldre, noe som har resultert i at enheter har slått seg av for å beskytte sine komponenter, skrev Apple i en uttalelse til blant andre TechCrunch.

– I fjor lanserte vi en funksjon for Iphone 6, Iphone 6S og Iphone SE for å utjevne raske spenningstopper når det trengs for å forhindre at enheter uventet slår seg av i disse situasjonene. Vi har nå utvidet denne funksjonen til å også gjelde Iphone 7 med IOS 11.2, og planlegger å legge til støtte for andre produkter i fremtiden, la selskapet til.

Ble saksøkt

Rent konkret skrur funksjonen ned klokkefrekvensen på prosessoren når mobilen kjører tunge operasjoner for å forhindre at batteriet ikke klarer å levere nok spenning. Ifølge den franske dommen rammet dette kundene.

– Ute av stand til å falle tilbake på den forrige versjonen av operativsystemet ble mange forbrukere nødt til å erstatte batteriet eller til og med kjøpe en ny telefon, heter det i en pressemelding fra det franske konkurransetilsynet.

Som digi.no rapporterte på tampen av 2017 ble det rettet en rekke søksmål mot Apple etter at saken ble offentlig kjent. Apple kom senere med en beklagelse og tilbød reduserte priser på utskiftning av batterier til Iphone 6 og nyere som plaster på såret.

Interessant nok ser Apple ut til å være den eneste store aktøren på mobilmarkedet som har bedrevet denne praksisen. Både Samsung, LG, Motorola og HTC er blant produsentene som har avkreftet av de reduserer ytelsen til eldre mobiler.