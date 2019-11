Evry i Sverige granskes etter påstander om juks med tallgrunnlaget for landets BNP

Ansatte på et callsenter hos Evry i Sverige gjennomfører 7000 telefonintervjuer per måned for å samle inn arbeidsledighetstall for SCB, svenske SSB.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver mandag at Evry har levert falsk statistikk til byrået, etter at de lavtlønnede ansatte ved callsenteret har blitt presset av dårlige arbeidsforhold og sterkt økonomisk press fra lederne.

Avisen, som de siste dagene har fylt sine spalter med det de kaller kaller SCB-skandalen eller Evry-skandalen, skriver at de har snakket med flere Evry-ansatte om hvordan arbeidsforholdene har skapt grobunn for manipulering av statistiske data.

Statistikken callsenteret samler inn er et avgjørende beslutningsgrunnlag for statsapparatet, og er blant annet grunnlag for beregningen av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

– Trekkes i lønn for å gå på toalettet

Evrys callsenter i Sverige ligger adskilt i kjelleren på hovedkontoret i Solna utenfor Stockholm.

Ifølge avisen overvåkes disse ansatte ved av et dataprogram, og får trekk i lønn om de går på toalettet. Lønnen er vanligvis rundt 100 svenske kroner per time — maks 15 000 i måneden før skatt. De får også arbeidsplanene sine kun en uke i forveien, men mange av telefonintervjuerne jobbet i selskapet i flere år, skriver avisen.

De ansatte, som har uttalt seg anonymt til den Aftonbladet, tegner et bilde av press fra lederne og arbeidsforholdene har direkte sammenheng med kvaliteten på tallmaterialet.

– Det er klart at presset fra selskapet stimulerer til fusk, sier en ansatt i Aftonbladet.

– Vi blir konstant presset av veilederne til å jobbe raskere og det er utbredt frykt blant alle som jobber der. Siden vi ikke har noen jobbsikkerhet, kan du miste jobben når som helst, sier en ansatt.

Samtaler som aldri skjedde

Flere Evry-kilder oppgir for Aftonbladet at de jevnlig har vært involvert i hendelser i arbeidet som tyder på at falske telefonintervjuer er blitt sendt til byrået. En ansatt forteller om oppfølgingssamtaler med folk som sier de aldri har snakket med SCB eller Evry før.

En annen forteller om telefonintervjuer som har stått stille i telefonsentralen – uten å ringe noen. Likevel har de aktuelle telefonintervjuerne vært i stand til å presentere veldig god statistikk med et stort antall intervjuer gjennomført - som lederne har belønnet i etterkant.

Ifølge avisen er mange av de ansatte unge personer, og noen av dem har svake svenskkunskaper og lite kunnskap om det svenske arbeidsmarkedet. Likevel skal de ringe rundt og gjøre relativt komplekse intervjuer om blant annet intervjuobjekters arbeisplass og ansettelsesform.

– Vanlig i bransjen

Evry har gitt et skriftlig tilsvar til Aftonbladet, som blant annet sier følgende om arbeidsforholdene:

«Å jobbe med dags- og ukemål er en allment akseptert metode som brukes av Evrys kundesenter og andre aktører i bransjen. I visse perioder, for eksempel ved sykdom, kan det være større arbeidsmengde enn normalt, akkurat som i resten av arbeidslivet. Evry jobber selvfølgelig med vanlig oppfølging for alle ansatte og med god innsikt i hvordan deres prestasjon ser ut.

Dessuten finnes det muligheter for at personer som presterer ekstra godt mot de målene som er satt i et prosjekt, får muligheten til å jobbe i mer attraktive arbeidstider.»

Økonomisk insentiv

Det var SCB som selv gikk ut og advarte om sine egne arbeidsledighetstall, som siden 2018 først hadde blitt underdrevet og deretter overdrevet. Det ble tidlig pekt på underleverandøreren Evry, skriver Aftenbladet.

Avtalen med SSB viser ifølge Aftonbladet at Evry har et økonomisk insentiv til å opprettholde en veldig høy svarprosent. I henhold til avtalen kan Evry ta 24 ganger mer månedlig betalt dersom antall intervjuer per måned dobles sammenlignet med minimumsnivået på avtalen.

Evry stod for halvparten av statistikkinnsamlingen for å måle arbeidsløshet for SCB i fjor. Fredag kunngjorde SCB at de hadde begynt å avvikle samarbeidet med Evry.

Må revidere BNP tilbake i tid

Det er foreløpig usikkert hvor stor innvirkning den falske statistikken har hatt på BNP-tallene. Men siden AKU-undersøkelsen [Evrys statistikk, red. anm.] hovedsakelig er grunnlaget for de offentlig ansattes arbeidstid i BNP-beregningen, er det ikke ventet noen dramatiske endringer, SCB-sjef for nasjonalregnskapene, Helena Kaplan, til Aftonbladet.

– Det handler ikke om hele økonomien, men offentlig sektor, som egentlig er en tredjedel av svensk økonomi, sier hun.

SCB skal nå revidere de kvartalsvise BNP-tallene SCB tilbake i tid. I følge SCB er det identifisert unøyaktigheter så langt tilbake i tid som begynnelsen av 2018.

Den svenske regjeringen: – Alvorlig

Generaldirektør bak den falske SCB-statistikken, Joakim Stymne, blir nå kalt til regjeringen for samtaler om skandalen.

– Jeg synes det er alvorlig, og jeg antar at SCB vil rette opp dette, sier ansvarlig statsråd Lena Micko til Aftonbladet.

Ifølge en pressemeling fra Evry i Sverige gjennomfører selskapet nå en revisjon med en ekstern og uavhengig part, med sikte på å sjekke om det er grunnlag for kritikken som har kommet frem i media. Parallelt med dette gjennomfører Evry også en intern gjennomgang av arbeidet, heter det i pressemeldingen.

– Hensikten med disse to initiativene er å tydeliggjøre datainnsamlingen og rapporteringen vår til kundene, sier Karin Schreil, administrerende direktør i Evry Sverige i pressemeldingen.

SCB og Evry er ifølge pressemeldingen enige om at det er avvik i datainnsamlingen.

– Har tariffavtaler

Evry kommenterer påstandene om press og dårlig arbeidsforhold ved callsenteret i Solna slik:

– Vi har tariffavtaler for alle ansettelser i selskapet, også våre ansatte ved kundesenteret. Disse alvorlige påstandene er oppgaver som vi tar på stort alvor og har dermed utvidet oppdraget i den eksterne revisjonen til også å omfatte de interne arbeidsforholdene, sier Evry-sjefen i Sverige.