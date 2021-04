Facebook brukte svimlende 200 millioner kroner på å beskytte sjefen sin mot trusler

De store teknologiselskapene er hyppige målskiver for hard kritikk og krevende kontroverser, og følgelig kan utgiftene knyttet til sikkerhet ofte bli høye. Særlig er dette tilfellet for kongen av sosiale medier, hvor det nå foreligger noen oppsiktsvekkende tall.

Blant andre The Verge rapporterer nå at Facebook brukte intet mindre enn 23 millioner dollar, litt under 200 millioner norske kroner, på sikkerhet for toppsjefen Mark Zuckerberg i 2020.

Sterk økning

Tallene stammer fra Securities and Exchange Commission (SEC), det statlige byrået som blant annet er ansvarlige for å håndheve lover knyttet til økonomisk virksomhet i USA.

I SEC-dokumentet kommer det frem at 13,4 millioner dollar ble brukt til å dekke kostnader knyttet til Zuckerbergs personlige sikkerhet hjemme og under reiser. I tillegg ble 10 millioner dollar ble brukt på ytterligere sikkerhetstiltak for Zuckerberg og hans familie.

Til sammenligning ble det «bare» brukt 7,6 millioner dollar, cirka 64 millioner kroner, på sikkerhet for operasjonssjefen (COO) hos Facebook, Sheryl K. Sandberg. De øvrige personene i ledelsen stod for langt lavere beløp.

Dette betyr at sikkerhetskostnadene for Facebook har økt betydelig de siste årene. I 2019 rapporterte digi.no at Facebook hadde brukt 10 millioner dollar, 85 millioner kroner, på sikkerhet for toppsjefen i 2017. Året etter hadde beløpet økt til 20 millioner dollar, rundt 170 millioner kroner.

Spesifikke trusler

De høye sikkerhetsutgiftene begrunnes med at ledelsen utsettes for konkrete trusler på jevnlig basis.

– Siden implementeringen av Mr. Zuckerbergs overordnede sikkerhetsprogram har hver av disse vurderingene identifisert spesifikke trusler mot Mr. Zuckerberg som et resultat av den høye profilen som kommer med å være vår grunnlegger, CEO, styreleder og hovedaksjonær, heter det SEC-dokumentet.

Det pekes på at Zuckerberg er blant de mest kjente toppsjefene i verden, mye på grunn av størrelsen på brukerbasen og eksponeringen i mediene og hos lovgivende og regulerende myndigheter.

Facebook ligger et godt stykke over andre teknologigiganter når det gjelder den sikkerhetsrelaterte pengebruken. I SEC-dokumentet sendt inn fra Amazon i fjor kommer det for eksempel frem at selskapet brukte 1,6 millioner dollar, 13,6 millioner kroner, på sikkerhet for toppsjefen Jeff Bezos.