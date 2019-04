Sikkerhetskostnadene til nye høyder: Facebook brukte 170 millioner kroner på å beskytte sjefen i fjor

I januar i år rapporterte digi.no at Facebook hadde brukt 85 millioner kroner på å beskytte toppsjefen i 2017, men det siste året ser det ut til at dette beløpet har økt kraftig. Det melder blant andre nyhetsbyrået Reuters og TechCrunch.

Ifølge dokumenter sendt inn til US Securities and Exchange Commission (SEC),brukte Facebook cirka 20 millioner dollar, rundt 170 millioner kroner, på å beskytte Mark Zuckerberg i 2018. Dermed har tallet altså omtrent doblet seg fra året før.

Anses som «nødvendig» på grunn av trusler

US Securities and Exchange Commission (SEC) er et amerikansk, statlig byrå som blant annet er ansvarlige for å håndheve lover knyttet til økonomisk virksomhet.

SEC-tallene viser at selskapet brukte til sammen 22,6 millioner dollar på «annen kompensasjon» til Zuckerberg, altså kompensasjon utover vanlig lønn, som kun ligger på 1 dollar per år for Facebook-sjefen.

Av dette skal 2,6 millioner ha blitt brukt til blant annet privatfly-utgifter, mens 20 millioner altså gikk til sikkerhetskostnader.

– På grunn av den høye synligheten til selskapet vårt, har vår kompensasjons- og styringskomité autorisert et «helhetlig sikkerhetsprogram» for Mr. Zuckerberg for å møte sikkerhetsanliggender på grunn av spesifikke trusler mot hans sikkerhet, som har oppstått som resultat av hans posisjon som vår grunnlegger, toppsjef, styreformann og hovedaksjonær, heter det i SEC-dokumentene.

Høyeste sikkerhetsutgiftene blant IT-gigantene

Ifølge Facebook foretas det årlige evalueringer av omfanget til sikkerhetsprogrammet, og med bakgrunn i at det er blitt identifisert nye, konkrete trusler mot toppsjefen, anses økningen av bevilgningene både som «passende og nødvendig».

Rent konkret går de høye utgiftene blant annet til sikkerhetspersonell som ivaretar Zuckerbergs sikkerhet både ved hans private boliger og under reiser, og ikke minst til anskaffelse, installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr i toppsjefens boliger.

Facebook er ikke de eneste som bruker mye penger på sikkerhet for toppledelsen. Som vi meldte i januar brukte Amazon cirka 1,6 millioner dollar, noe som tilsvarer cirka 13,7 millioner kroner, på beskyttelse av selskapets toppsjef og grunnlegger Jeff Bezos i 2017.

Googles moderselskap Alphabet brukte over 600 000 dollar, mer enn 5 millioner kroner, på Google-toppsjefen Sundar Pichai i løpet av deres seneste finansår. Intel brukte i 2017 1,2 millioner dollar, over 10 millioner kroner, på beskyttelse av selskapets daværende leder Brian Krzanich.

