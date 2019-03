Facebook dropper å bygge datasenter i danske Esbjerg

Facebook har skrinlagt planene om å bygge et enormt datasenter utenfor Esbjerg. Det melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Her skulle de føre opp en datahall på 170 000 kvadratmeter og andre bygg på til sammen 260 000 kvadratmeter. De skulle også kjøpe inn tomteareal på 214 hektar.

En rystet borgermester fikk onsdag beskjed av tech-gigantens representanter at planene er avblåst, skriver Jydskevestkysten. Dermed glipper også investeringer i milliardklassen.

– Det er klart jeg er fryktelig skuffet. Facebook oppga ikke én enkelt årsak, men viser til en rekke forskjellige faktorer, sier Jesper Frost Rasmussen til lokalavisa.

Håpet hans er at det nå kommer andre aktører på banen, som kan se seg tjent med datasenter i området.

Fiber til USA

Dette skulle bli Facebook sitt største datasenter i Skandinavia. Enda større enn anlegget de åpnet i svenske Luleå i 2013, samt anlegget som er under oppføring i danske Odense.

Plasseringen var dessuten valgt med omhu. I 2019 åpner Havfrue-kabelen der Google og Facebook er tunge investorer. Det er en ny transatlantisk fiberforbindelse som strekkes mellom USAs vestkyst og Esbjerg.

– På tross av de åpenbare fordelene, inkludert adgang til høyhastighetsfiber og vedvarende kraftleveranser, samt sterk støtte fra Esbjerg kommune, har vi allikevel måttet konkludere at området, samlet sett, ikke er det rette for vårt neste datasenter i Europa, sier Facebook i en uttalelse, ifølge Ritzau.

Klage fra miljøforkjempere

Beslutning om å droppe planene skjer kort tid etter at Danmarks naturfredningsforening leverte flere klager mot byggeprosjektet.

Blant innsigelsene er at det er sjeldne insekter og amfibier, samt en historisk gravplass i området. Hensynet til vern av flora og fauna utgjør ikke i seg selv et hinder for planene, slik foreningen ser det.

– Slike hensyn kunne vært håndtert i plangrunnlaget. Problemet er at kommunen ikke en gang har forsøkt. De har lagt seg flate og gitt Facebook fire tøyler, sier lederen for miljøorganisasjonens lokallag til Jydskevestkysten.

Utvider i Irland

Facebook opplyste i går at de skal utvide sitt datasenter i Clonee i Irland. Beslutningen har ingen direkte forbindelse med skrinleggelsen i Danmark å gjøre. Det sier selskapets nordiske kommunikasjonssjef Peter Münster, ifølge Dansk Radio.