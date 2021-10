Facebook kalt inn på teppet i Senatet

Facebook har vært i hardt vær den siste uka, og i går måtte sikkerhetssjef Antigone Davis forsvare selskapet i Senatet.

– Facebook har igjen vist at de setter profitt foran barn og unges helse, sa senatorene Marsha Blackburn og Richard Blumenthal i et skriftlig utspill som varslet undersøkelser av selskapet.

Facebook har blitt beskyldt for å holde tilbake forskning som viser at Instagram har potensielt svært skadelig virkning på barn og unge.

Det er planer om en egen Instagram for barn som har satt i gang debatten. Kjernen i saken: Er Instagram farlig for unge menneskers helse?

Nå ventes det at barns hverdag på internett får mer oppmerksomhet, og vil bli tøffere regulert.

Instagram for barn

Planene om egen Instagram for barn, ble møtt med massiv kritikk allerede i mars i år. Facebook har imidlertid fortsatt utviklingen, men mandag denne uka ble det kjent at Facebook har satt planene om Instagram for barn på pause.

Beslutningen kom etter alvorlige avsløringer i Wall Street journal. Lekkede interne dokumenter viste at Facebook i lang tid har vært klar over at Instagram negative effekt på unges psykiske helse. Avsløringene har fått stor oppmerksomhet, og to amerikanske senatorer var raskt ute med å melde at de ville etterforske saken.

Onsdag denne uka gikk Facebook selv ut med to av de seks lekkede interne dokumentene. De ønsket å løfte også de positive effektene av plattformen.

La vekt på positive effekter

Antigone Davis, Facebooks sikkerhetssjef, ville bruke anledningen til å trekke frem alt arbeidet selskapet legger i å beskytte barn og unge på nett. Blant annet gjennom å automatisk sette profilene til unge i «Privat-modus»

– Forskningen vår viser at mange unge som sliter sier at Instagram hjelper dem med mange av de vanskelige tingene som hører med til å være tenåring, skriver Davis i det skriftlige vitneutsagnet til senatshøringen ifølge Reuters.

Davis valgte å trekke frem at 57 prosent av tenåringsjentene opplevde at Instagram hjalp når de var triste, og at 51 prosent av jentene som følte seg ensomme mente plattformen hadde en positiv effekt.

Senatet var imidlertid ikke imponert, og senator Ted Cruz beskyldte Davis for cherry-picking, å kun trekke frem det som satte selskapet i et godt lys.

I to og en halv time grillet de Davis. Davis på sin side var lite villig til å gå ut med mer informasjon enn det selskapet allerede har delt på bloggen sin, og svarte unnvikende på mange av spørsmålene.

Senator Richard Blumenthal brukte egne eksperimenter som argument, og fortalte at hans kontor hadde opprettet en falsk bruker på Instagram, som en 13 år gammel jente. Innen en dag fikk profilen forslag til å følge profiler som fremmet selvskading og glorifisering av spiseforstyrrelser.

– Dette er en perfekt storm som Instagram har fostret og skapt. Facebook ber oss om å stole på den. Men etter disse unnvikende svarene og avsløringene, hvorfor skulle vi stole på dere, spurte Blumenthal i høringen.

Venter tøffere reguleringer

Til tross kritikken om unnlatende svar kom Davis likevel med noe nytt. Hun fortalte blant annet om selskapets planer om å se nærmere på nudging-teknikker som kan hjelpe unge som sliter over på mer positivt innhold, og planer om småendringer som tar ned tidsbruken på plattformen.

Tirsdag neste uke skal en varsler på vitnebenken i Senatet, det melder Reuters.

– Varslerens vitnemål blir kritisk for å forstå hva Facebook visste om den giftige effekten på unge brukere, når de visste det og hva de gjorde med det, sa Blumenthal da han varslet høringen 5. oktober.

Davis lovte i Senatet at Facebook ikke vil ta igjen mot varsleren.

Davis avsluttet høringen med å si at hun antok at også Youtube og Tiktok skulle møte til lignende høringer.

Hennes motvilje til å svare kan ha kostet Facebook verdifull velvilje i Senatet, og det er ventet at Senatet vil komme med tøffere reguleringer av bransjen fremover. Flere av senatorene tok til ordet for å vekke liv i KIDS act, et lovforslag som sikter på å forby alt fra «unboxing-videos» til pushvarsler rettet mot barn og unge.