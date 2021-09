Setter Instagram Kids på pause etter alvorlige avsløringer

Instagram har lenge møtt kritikk for å gjøre unge mennesker mindre lykkelige og mer usikre på seg selv. Likevel er så mye som 40 prosent av norske elleve og tolvåringer på Instagram, til tross for aldergrensen på 13 år.

I mars i år ble det klart at Facebook planlegger å lage en egen Instagram for barn. Nyheten møtte massiv kritikk, og en rekke eksperter og interessegrupper ba Facebook skrote planene.

Facebook holdt likevel frem, og senest i mai i år ble planene forsvart av Adam Mosseri, Facebooks Instagram-sjef. Han beskrev Instagrams negative virkning på ungdom som «ganske liten».

Nå viser det seg at Facebook siden 2019 har vært klar over farlige og mulig dødelige virkninger av Instagram for unge. Mosseri møter kritikken med en noe klønete sammenligning mellom sosiale medier og bilulykker, det skriver CNBC.

– Vi vet at flere mennesker dør enn det som ellers ville vært tilfelle på grunn av bilulykker, men stort sett så skaper biler mer verdi i verden enn de ødelegger. Jeg mener sosiale medier er tilsvarende, sa Mosseri i en podcast hos Recode Media.

Påstanden kom i en forsvarstale mot alvorlige avsløringer i Wall street journal.

Selvmordsfare

I en artikkelserie publisert tidligere i september, avslører Wall Street Journal interne dokumenter som viser at Facebook allerede i 2019 var klar over at Instagram utgjør en trussel mot unges psykiske helse.

I et internt dokument fra 2019 innrømmer selskapet at «Vi gjør kroppsbilde-problemer verre for én av tre tenåringsjenter». Ifølge Wall Street Journal gjennomførte Facebook fra 2019 til 2021 et dypdykk i tenåringers mentale helse, inkludert spørreundersøkelser, dagbokstudier, og fokusgrupper.

Undersøkelsen viste at 32 prosent av tenåringsjentene rapporterte om dårligere selvbilde. 13 prosent av britiske, og 6 prosent av amerikanske tenåringer knyttet plattformen direkte til egne selvmordstanker.

– Tenåringer skylder på Instagram for høyere nivå av angst og depresjon, denne reaksjonen var uventet men konsistent i alle gruppene, skrev selskapet i et av dokumentene.

Som følge av avsløringene gikk to senatorer, Marsha Blackburn og Richard Blumenthal 14. september ut og annonserte at de ville sette i gang undersøkelser av Facebooks hemmelighold av plattformens negative og potensielt dødelige virkning på ungdom.

– Det er tydelig at Facebook ikke er i stand til å holde seg selv ansvarlig, og har en «vekst foran alt annet»-tilnærming som setter verdien av profitt høyere en livet til barn og unge, skriver de to i utspillet.

Senatorene skal jobbe sammen med interne varslere fra Facebook for å komme til bunns i saken, og mistenker at avsløringene i Wall Street Journal bare er toppen av isfjellet.

Mener fortsatt det er en god idé

Etter avsløringene og den massive kritikken velger nå Facebook å sette planene om Instagram Kids på pause. Det kommer frem i selskapets egen blogg mandag.

– Vi tror at det å bygge «Instagram Kids» er den rette tingen å gjøre, men vi setter arbeidet på pause, skriver Adam Mosseri i bloggen.

Pausen skal de bruke på å jobbe med foreldre, eksperter og politikere for å «demonstrere verdien og behovet for dette produktet».

Ettersom stadig yngre barn har smarttelefoner og laster ned apper for sosiale medier, er det behov for apper tilpasset barna, som gir foreldre mulighet til å styre og ha kontroll med bruken, mener Mosseri.

– Kritikere av «Instagram Kids» kommer til å se denne pausen som en innrømmelse av at prosjektet er en dårlig idé. Det er ikke tilfelle. Sannheten er at barn allerede er online, og vi mener at det å utvikle alders-tilpassete opplevelser designet spesifikt for barn er mye bedre for foreldre enn sånn det er i dag, skriver Mosseri.