Færre kjøper smartmobil. Nå faller salget globalt for aller første gang

I en pressemelding oppgir Gartner at det ble solgt 408 millioner smarttelefoner på verdensbasis i fjerde kvartal 2017.

Det er 5,6 prosent færre enn i samme kvartal året før, og den første nedgangen siden analyseselskapet begynte å lage prognoser for det globale smartmobilsalget i 2004.

At verdens appetitt på smartmobil er inne i en slapp periode ble også registrert av analyseselskapet IDC for et par uker siden. Deres foreløpige tall oppgir at leveransene falt med 6,3 prosent.

«Den siste bunken med snobbete flaggskip har kanskje ført til at forbrukerne trykket på pauseknappen i desemberkvartalet», uttalte forskningssjefen i IDC.

Xiaomi er den eneste produsenten som både IDC og Gartner er enige om at har opplevd vekst og styrket sin markedsandel i perioden. Gartner oppgir at også Huawei opplevde vekst i julekvartalet, mens IDC-tallene registrerte nedgang for Huawei.

Samsung solgte flest mobiltelefoner i forrige kvartal, ifølge Gartner. Tallknuserne hos IDC ga derimot Apple topplasseringen. Begge er analysehusene er imidlertid enige om at det globale salget faller. Faksimile: Gartner (februar 2018)

Samsung og Apple kniver om førsteplassen i antallet leveranser i begge analyseselskapenes respektive prognoser for forrige kvartal, med ulikt utfall. Det gjenspeiler at det er lite som skiller blant de to rivalene, målt i antall solgte enheter.

Ellers bør det bemerkes at fjerdekvartalet er Apples sterkeste periode, mens Samsung som selger langt flere modeller gjør det bedre resten av året.

Peker på to faktorer

Analytikernes forklaringer om hvorfor leveransene faller er nokså sammenfallende. Her er det Gartner har å si om saken.

– Reduksjonen i fjerde kvartal 2017 kan tilskrives to hovedfaktorer. Den første er at oppgraderinger fra featuretelefoner til smartmobil har dabbet av. Årsaken er at det er lite tilbud av «ultra low-cost» (svært billige) smarttelefoner med kvalitet, og at kundene derfor foretrekker å heller kjøpe bedre featuretelefoner, sier Gartner forskningsdirektør Anshul Gupta.

Den andre årsaken han peker på er ganske enkelt at forbrukerne kjøper dyrere smarttelefoner. Denne trenden fører til at kundene velger å beholde dem lenger.

– Selv om etterspørselen for høykvalitets enheter med 4G-samband og bedre kamerafunksjoner fortsatt er sterk, så har høye forventninger og få inkrementelle fordeler ved kjøp av nye modeller ført til en svekkelse i salget av smartmobiler, sier Gupta.

Reduksjon i antall solgte smarttelefoner er foreløpig bare registrert i fjerde kvartal 2017. For fjoråret som helhet økte salget med 2,7 prosent til 1,5 milliarder enheter, ifølge Gartner.

Det ble en knapp vekst for 2017 som helhet. Årstallene viser også at Samsung ytterligere har befestet posisjonen som største leverandør. Faksimile: Gartner (februar 2018)

Neste uke går verdens største mobilmesse av stabelen i Barcelona, og digi.no vil være til stede med egen korrespondent under Mobile World Congress.