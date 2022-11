– Misbruken av spionprogrammer i EUs medlemsland er en alvorlig trussel mot demokratiet på hele kontinentet, sier EU-parlamentsmedlemmet Sophie in 't Veld, som ledet arbeidet med rapporten.

De siste månedene og årene har det kommet dokumentasjon på at en rekke land, deriblant EU-medlemsland, planter spionprogramvare på personers mobiltelefoner for å overvåke deres private kommunikasjon. Mye av dette har vært knyttet til programvaren Pegasus, som regjeringer verden over har kjøpt fra det israelske selskapet NSO Group.

I Hellas har etterretningssjefen og en nær medarbeider av statsminister Kyriakos Mitsotakis måttet gå av i forbindelse med en skandale rundt bruk av slik programvare. Det venter også flere mulige søksmål i forbindelse med at venstreorienterte journalister har funnet spionprogramvare på telefonene sine. Også den spanske etterretningssjefen har måttet gå av etter en skandale om hacking av mobiltelefonene til politikere og separatistledere i Catalonia.

In 't Veld ber om en stans i salg, kjøp, bytte og bruk av slik programvare i EU. Rapporten ventes å bli behandlet i EU-parlamentet tidligst i mars 2023.