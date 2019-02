Flere populære iOS-apper registrerer hvordan du trykker på skjermen – nå slår Apple ned på fenomenet

Nettstedet TechCrunch rapporterer nå at Apple har begynt å slå ned på applikasjoner som registrerer brukerens interaksjon med apper, altså hvordan man trykker og sveiper på skjermen i ulike apper.

Det var en etterforskning utført av TechCrunch som nylig avslørte at en del store tjenester bruker analyseverktøy fra tredjeparter til å registrere skjermtrykk. Blant disse var den populære reisetjenesten Expedia.

«Session replay»

Funksjonen det dreier seg om kalles «session replay»-teknologi og er kode som bygges inn i apper med blant annet det formål å spore opp feil og finne ut hvordan appen kan forbedres.

Den fungerer ved å tan en form for skjermbilde av hvert eneste trykk, sveip og tastaturtrykk, som i sin tur sendes tilbake til utviklerne av appen.

Etterforskningen avslørte at tjenestene som bruker slik funksjonalitet ofte ikke opplyser om funksjonaliteten i det hele tatt overfor brukerne.

Teknologien medfører ikke overraskende en viss sikkerhetsrisiko. Som TechCrunch peker på ble det nylig avslørt at et flyselskap som bruker teknologien, Air Canada, ikke maskerte de registrerte dataene på en tilstrekkelig god måte.

Eksponerte sensitiv informasjon

Dette førte igjen til eksponering av blant annet sensitive data som passinformasjon og kredittkortnumre tilhørende brukere.

Et av selskapene som tilbyr den kontroversielle teknologien heter Glassbox, som i en Twitter-melding publisert i høst skrøt av at teknologien gjør det mulig for appen din å se akkurat hva kundene gjør i sanntid, og hvorfor de gjør det.

Apple opplyste overfor TechCrunch at App Store-retningslinjene krever at alle apper innhenter eksplisitt samtykke fra brukere og gir en tydelig visuell indikasjon ved logging og registrering av brukeraktivitet.

På bakgrunn av dette har Apple ifølge nettstedet nå gitt klar beskjed til utviklere at de enten må opplyse om funksjonen som registrerer skjermtrykk eller risikere at appen fjernes fra App Store.

