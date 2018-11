Flickr strammer inn gratistilbudet

I 2013 slo den gang Yahoo-eide Flickr virkelig på stortromma og åpnet for gratis lagring av opptil 1 terabyte med fotografier i full opplysning per bruker. Det har vært et fantastisk godt tilbud for brukere som ønsker en ekstra sikkerhetskopi av bildesamlingen.

Hvor lukrativt det har vært for Flickr, er uklart. Det å lagre en terabyte med data i nettskyen koster tross alt en del. Men den store mengden med bildedata som kunne aggregeres og tilbys annonsører, kan ha bidratt til gode inntekter.

Men det er ikke sikkert at det har bidratt til et bedre produkt for brukerne.

Ødeleggende

Ifølge dagens produktdirektør for Flickr, Andrew Stadlen, var introduksjonen av dette gratistilbudet ødeleggende for Flickr fordi det først og fremst tiltrakk seg personer som kun var opptatt av gratis lagringsplass og ikke av det å engasjere seg med andre fotoelskere.

– Dette og tallrike relaterte endringer av Flickr-produktet på denne tiden fikk store, negative konsekvenser, skriver Stadlen i et blogginnlegg.

I april i år ble Flickr solgt til fototjenesten SmugMug. Nå vil selskapet tydeligvis rette opp feilene som ble gjort da Yahoo rundt 2013.

Tar betalt

Fra og med den 8. januar vil ikke gratisbrukerne kunne lagre så store mengder med bilder lenger. Tvert imot settes grensen til tusen fotografier eller videoer, uavhengig av størrelse.

97 prosent av gratisbrukerne vil merke lite til dette, siden de har færre enn tusenbilder lastet opp i Flickr uansett. Andre har helt sikkert betydelig mer.

For å beholde tilgangen til den enorme lagringsplassen, må gratisbrukerne tegne et Pro-abonnement. Dette koster for tiden fra 35 dollar i året, men er ubegrenset lagringsplass inkludert.

