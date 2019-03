USA vil straffe Tyskland dersom landet bruker Huawei-teknologi

USA har tidligere anmodet flere land om å droppe Huawei-teknologi, men nå ser det ut til at landets myndigheter har iverksatt kraftigere virkemidler. Avisen Wall Street Journal (via Reuters) melder at USA nå har tatt i bruk pisken mot Europas økonomiske stormakt.

Avisen har fått innsikt i et brev som USAs ambassadør til Tyskland, Richard A. Grenell, sendte til landets finansminister. I brevet gjøres det klart at det vanker straffereaksjoner mot Tyskland dersom landet velger å bruke Huaweis teknologi.

Begrenser etterretningssamarbeid

Straffereaksjonene innebærer at USA vil begrense delingen av etterretning med Tyskland om landet ikke etterkommer kravet om å droppe Huawei som leverandør i utbyggingen av 5G-nettene i landet.

I brevet fra Grenell bedyres det at kinesiske selskaper er lovpålagte til å samarbeide med Kinas sikkerhetsbyråer og at inspeksjoner av programvare fra Huawei ikke er i stand til å fastslå at det ikke finnes sårbarheter.

Det påpekes i brevet at Tyskland riktignok har iverksatt sikkerhetstiltak for å avdekke muligheter for spionasje, deriblant analyser av kildekode, men de amerikanske myndighetene har hevdet at dette ikke er tilstrekkelig.

Ifølge Reuters opplyste Tysklands finansminister Peter Altmaier i et TV-intervju nylig at landet ikke akter å bannlyse Huawei, men at de kommer til å endre lovene på en slik måte at de kan forsikre seg om at komponenter som brukes i 5G-nettene er sikre.

Delte meninger

Meningene om Huawei er noe delte. Storbritannia er blant landene som har delt USAs kritiske holdning til selskapet i form av et lovforslag som vil gjøre at kinesiske selskaper ikke lov til å bygge «sensitive statlige prosjekter».

Senere kom det imidlertid frem at det britiske senteret for kybersikkerhet har fastslått at det finnes måter å dempe risikoen ved å bruke Huawei-utstyr i utbyggingen av det trådløse 5G-nettet på, og at selskapet dermed kan håndteres.

En rekke sikkerhetseksperter mener dessuten at amerikanske myndigheter overdriver trusselen den kinesiske telegiganten Huawei angivelig utgjør for det kommende 5G-nettet.

Her i Norge har Politiets sikkerhetstjeneste opptil flere ganger advart mot Huawei. Selskapets norske avdeling har avvist beskyldningene mot Huawei som ubegrunnede og udokumenterte, og i januar opplyste Huawei Norge at de har besluttet å utvikle et testsenter for kybersikkerhet i Norge.