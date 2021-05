Følger Apple: Google skal kreve personvernmerking av appene i Play

I desember i fjor innførte Apple en ordning i App Store som krever at apputviklere må inkludere en «innholdsdeklarasjon» over blant annet hva appen samler inn og deler av personopplysninger. Denne deklarasjonen er også tilgjengelig for brukerne. Dette gjør det blant annet enklere å sammenligne personvernpraksisen til ulike apper i samme kategori.

I Apples fotspor

Nå er det klart at Google skal komme med noe tilsvarende i Play-butikken. For hver app vil det i Google Play komme en egen sikkerhetsseksjon som skal opplyse brukerne om dataene en app samler inn eller deler, hvordan dataene er sikret, samt andre detaljer som berører personvern og sikkerhet.

Inkludert skal det også være informasjon om hvorvidt appen faktisk trenger disse dataene for å fungere eller om brukerne fritt kan velge å de vil dele dataene eller ikke.

Når ordningen innføres, vil utviklere som kommer med nye apper eller oppdateringer til de eksisterende, måtte svare på en rekke spørsmål. Svarene vil danne grunnlaget for det som opplyses i sikkerhetsseksjonen. Dette innholdet skal verifiseres av en uavhengig tredjepart, og dersom utviklerne har feilinformert, vil appen kunne bli utestengt.

Tidslinje for innføringen av personverndeklarasjon i Google Play. Illustrasjon: Google

Håndheves først om et år

Det er tydelig at Google har tatt denne beslutningen svært nylig, for det er fortsatt mye som ikke er klart, inkludert de endelige retningslinjene for hvordan det hele skal fungere. Dette skal dog spikres i løpet av neste kvartal.

Google ønsker å gi app-utviklerne god tid til å forberede seg. I henhold til den foreløpige planen får utviklerne i fjerde kvartal i år mulighet til fylle ut deklarasjonen i Google Play Console. I første kvartal av 2022 begynner informasjonen å bli tilgjengelig for brukerne, men det er først om et års tid – i andre kvartal av 2022 – at deklarasjonen blir obligatorisk for alle nye og oppdaterte apper.

Også Googles egne apper skal følge de samme retningslinjene.

Google har ikke oppgitt om det på sikt vil bli gjort tiltak mot apper i Google Play som fortsatt er tilgjengelige, men ikke lenger oppdateres.