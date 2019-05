Forbrukerrådet: Huawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet

Google og den kinesiske mobilprodusenten Huawei har lenge hatt et tett samarbeid, men nå vil Google stanse all sin forretningsvirksomhet med selskapet som omfatter maskinvare, programvare og tekniske tjenester.

Produsentens problemer kommer som følge av den økende handelskrigen mellom USA og Kina, og etter at USAs president Donald Trump har lagt ned forbud mot at amerikanske selskaper driver handel med telekomselskaper som administrasjonen oppfatter som en trussel.

Dramatisk utvikling: Intel og Qualcomm skal ha stanset leveransene til Huawei

Heve kjøpet

Leder for Forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier til NTB at dersom dette får konsekvenser for dem som allerede har en Huawei-telefon, kan dette utgjøre det som kalles en feil eller mangel, og man kan i ytterste konsekvens ha rett til å heve kjøpet.

– Er det en feil eller mangel på et produkt man har betalt for, så kan man ha krav på et prisavslag eller å få pengene tilbake, sier Høst.

Følger nøye med

Ifølge Reuters har Google blokkert sine tjenester for Huawei og fjernet selskapets Android-lisens. I praksis vil det bety at kommende Huawei-modeller blir levert uten tilgang til Googles tjenester som Gmail, YouTube, Google Maps og andre.

Eksisterende telefoner vil ikke miste appene og operativsystemet de har i dag, men også de kan bli avskåret fra fremtidige oppdateringer.

– Vi følger nøye med på hva som skjer, men per nå er det ikke noen grunn til å klage, sier Høst.

Forbrukerrådet jobber med denne problematikken også internasjonalt, og har en digitalgruppe som jobber med denne typen problemstillinger.

– Akkurat når det gjelder denne saken må vi se om hva slags konsekvenser dette eventuelt får før vi gjør noe, men det er jo en voldsom sak, sier Høst.

Flere produsenter følger etter

Ifølge Bloomberg kutter tre av verdens ledende produsenter av prosessorer Intel, Broadcom og Qualcomm også samarbeidet med Huawei. Dette rammer Huaweis produksjon av servere, bærbare datamaskiner og mobiltelefoner.

Ledelsen i Huawei har ikke kommentert den siste utviklingen i forholdet til Google. Nyheten kommer neppe overraskende etter den siste tidens turbulens omkring spionasjeanklager og bygging av neste generasjon internett, 5G-nettet.

Huawei meldte for et års tid siden at selskapet vurderer å lage sitt eget operativsystem, dersom Android skulle falle bort. Det er ikke kjent hvor langt dette arbeidet er kommet.