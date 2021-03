Forbrukertilsynet advarer mot kryptovaluta

Finanstilsynet, sammen med flere europeiske finanstilsyn, gikk forrige uke ut med en felles uttalelse der de advarer forbrukere om den høye risikoen knyttet til kryptovaluta.

«Virtuell valuta er ikke regulert, de blir omsatt på uregulerte markedsplasser og det er manglende pristransparens. Ved å kjøpe eller eie virtuell valuta eller finansielle instrumenter eksponert mot slike valutaer, vil du ikke dra nytte av beskyttelsestiltakene som er forbundet med regulerte finansielle tjenester», skriver Finanstilsynet.

Nå uttrykker også det norske Forbrukertilsynet sin bekymring i en nyhetsmelding på sine nettsider.

Store svingninger

Generelt mener Forbrukertilsynet at det er flere problematiske forhold med kryptovalutamarkedet.

«De store svingningene gjør at personer som går inn i kryptovalutamarkedet må være forberedt på å tape pengene sine. De store svingningene gjør også valutaen til et dårlig egnet betalingsmiddel – verdien kan svinge opp eller ned med enorme summer på kort tid», skriver tilsynet.

I tillegg er bransjen belastet med høye gebyrer og dårlig datasikkerhet, skriver Forbrukertilsynet.

– Kryptovaluta er ikke noe forbrukere bør gå inn på. Dette markedet bør tenkes på som et pengespill. De som involverer seg må være forberedt på at alle pengene kan tapes, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet i meldingen.

Forbud i Asia

Mens tilsynsmyndighetene i Norge advarer forbrukerne mot å befatte seg kryptovaluta, er enkelte land for tiden i ferd med å gå lenger.

Sist uke skrev Digi.no om at indiske myndigheter, som har omtalt private kryptovalutaer som pyramidespill, nå jobber med et lovforslag som vil gjøre det ulovlig for indere å ha befatning med kryptovalutaer. Loven kan bli en av verdens strengeste anti-kryptovalutalover, og sørge for at enhver befatning med kryptovalutaer – fra utvinning og utsteding til innløsing og handel med kryptovalutaer straffes med bøter eller fengsel.

Selv det å eie kryptovaluta vil bli forbudt for indere dersom lovforslaget blir fremmet og vedtatt. I så fall vil loven bli strengere enn det Kina har vedtatt. Der er det lov å eie kryptovaluta, selv om handel og utvinning er forbudt.