Forsøker å løse USB-forvirring med nye logoer

USB-C-standarden har gjort det enklere å sette inn pluggen, men det kan være vanskelig for mange å ha oversikt over egenskapene som tilbys, for eksempel når man skal kjøpe seg kabler med best mulig kapasitet.

Denne uken introduserte USB Implementers Forum (USB-IF) nye logoer som bedre skal kunne fortelle brukerne hva kablene støtter.

Først må man likevel ha klart for seg at USB ikke er én standard. Det er i alle fall tre forskjellige man må vite om.

USB-C, USB4 og USB PD

USB Type-C (USB-C) 2.1 er nyeste standarden for det fysiske grensesnittet, altså pluggen, kabelen og kontakten. Via kabelen kan det overføres både data og strøm. Det er egne standardarder for begge disse.

Den nyeste standarden for dataoverføring, altså USB-protokollen, heter USB4. Den støtter hastigheter på opptil 40 gigabit per sekund.

Men USB4 og eldre er ikke de eneste protokollene for dataoverføring som kan benytte USB-C-grensesnittet. Også Thunderbolt 3 og nyere, samt Displayport Alternate Mode 2.0, benytter USB-C-grensesnittet.

I tillegg kommer altså standarden for overføring av strøm, som heter USB Power Delivery (USB PD). Den nyeste versjonen er 3.1, og den støtter overføring av strøm med en effekt på opptil 240 watt – 5 ampere strømstyrke med en spenning på opptil 48 volt. Dette krever nye kabler.

De nye logoene for sertifiserte kabler og ladere vil spesifikt oppgir hva som er maksimal effekt. For kablene oppgis det også hva som er maksimal datahastighet.