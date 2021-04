Fremtidens soldat? Microsoft skal utstyre USAs hær med en haug VR-briller

AR-teknologien, eller utvidet virkelighet som det ofte kalles på norsk, er en ennå gryende teknologi som er i ferd med å innta mange felt – ikke minst næringslivet. Nå ser det ut til at teknologien også skal spille en sentral rolle i å gjøre fremtidens soldat mye mer effektiv.

På sin blogg (via TechCrunch) opplyser Microsoft at de har inngått en kontrakt med det amerikanske forsvaret om levering av et stort antall Hololens-briller. Det skal dreie seg om til sammen 120 000 enheter.

Verdt 185 milliarder kroner

Hololens, som digi.no har omtalt ved flere tidligere anledninger, er relativt avanserte AR-briller som brukes til å «blande» virtuelle, interaktive objekter med virkelige omgivelser. Produktet har allerede fått en lang rekke bruksområder.

Den nye kontrakten innebærer at Hololens skal danne grunnlaget for en ny, militærteknologisk innretning kalt Integrated Visual Augmentation System (IVAS), et hodesett som skal løfte kapasiteten til soldater ved å gi dem flere verktøy på slagmarken.

Microsoft har jobbet tett med forsvaret de siste to årene, og IVAS-konseptet tar i disse dager steget fra prototype til produksjonsstadiet. En talsperson for Microsoft sa i en kommentar at kontrakten kan være verdt så mye som 21,88 milliarder dollar, cirka 185 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Det amerikanske militæret har jobbet med IVAS-løsningen en stund allerede og har store ambisjoner for teknologien. Brillene skal blant annet gi soldater langt høyere situasjonsbevissthet ved å gi dem visuelle data man ikke har tilgang under normale omstendigheter.

Beskrives som futuristisk teknologi

– Hver soldat med IVAS kan «se gjennom» kjøretøyet med det som de eksterne sensorene sender til den individuelle HUD-en (heads up display, red. anm.), som om kjøretøyet har usynlig panser, skrev den amerikanske hæren i en tidligere omtale av teknologien og la til:

– Det er futuristisk teknologi som vi alle har snakket om og sett i filmer og dataspill, men det er noe vi aldri forestilte oss at vi ville får sjansen til å slåss med.

Hololens ble først lansert for flere år siden, og i 2019 slapp Microsoft den nye generasjonen, Hololens 2. Den byr blant annet på ny dybdesensor og sensorer som sporer øyebevegelser, samt innebygget AI-maskinvare som skal legge til rette for naturlig manipulasjon av virtuelle objekter på en måte som tilsvarer interaksjon med ekte, fysiske objekter.

Hololens 2 ble tilgjengelig i Norge i fjor, som digi.no rapporterte, og det er ikke et billig produkt. Veiledende norsk pris i skrivende stund er 45 000 kroner på Microsofts egen produktside.

Microsoft utvider stadig bruksområdene for AR-teknologien sin, og lanserte nylig en ny tjenesteplattform kalt Mesh, som lar brukere samarbeide med kolleger i den utvidede og virtuelle virkeligheten på nye og mer realistiske måter enn før.