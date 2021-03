Med Mesh vil Microsoft gjøre det enklere å tilby blandet virkelighet

Mandag gikk startskuddet for Microsofts Ignite-arrangement, som brukes til å dra sløret av nye produkter. En av nyhetene som ble presentert er en ny, djerv visjon for fremtidens arbeidsplass.

Microsoft lanserte der en ny tjenesteplattform, Mesh, som gjennom «blandet virkelighet»-applikasjoner kan åpne for tilstedeværelse og delte opplevelser, uansett hvor deltakerne befinner seg. Den skal la brukerne samarbeide med kolleger i den utvidede og virtuelle virkeligheten på nye og mer realistiske måter enn før.

Holoportering

– Arkitekter og ingeniører skal kunne fysisk gå gjennom en holografisk modell av en fabrikk under konstruksjon for å se hvordan alle delene passer sammen i tre dimensjoner, og potensielt unngå kostbare feil, skriver Microsoft om én av mange mulige bruksområder for teknologien.

Konseptet blandet virkelighet («mixed reality») handler om å smelte sammen virkelige og virtuelle verdener i omgivelser hvor fysiske og digitale elementer eksisterer samtidig og kan samhandle.

Selv om blandet virkelighet er et konsept som ble definert for mer enn 25 år siden, er det særlig Microsoft Hololens-briller som har blitt presentert som virkeliggjøringen av det.

Løsningen benytter seg av noe Microsoft kaller «holoportering», som innebærer at personer kan overføres til virtuelle miljøer som seg selv – i stedet for som en avatar – ved hjelp av 3D-opptaksteknologi. Holoporteringen er imidlertid noe som vil komme på plass senere, og i begynnelsen må man regne med å bruke avatarer som man kan designe på egen hånd.

Ikke bare til Hololens

Men Microsoft Mesh er ikke begrenset til Hololens. Mesh-applikasjoner skal også kunne støttes av PC-er, smartmobiler, nettbrett og tredjeparts VR-briller. Det gjør at man kan få tilgang til deler av opplevelsen uten å måtte ha kostbare briller eller hodemonterte skjermer.

I tillegg til rene sosiale bruksområder blant forbrukere, mener Microsoft at Mesh vil kunne forbedre opplevelsen i forbindelse med mange situasjoner hvor én eller flere deltakere ikke kan være fysisk tilstede, for eksempel i forbindelse med fjernassistanse under sykehusoperasjoner, opplæring eller designarbeid.

Mesh-plattformen tilbys gjennom Microsofts nettsky, Azure. Selve plattformen har Microsoft brukt flere år på å utvikle, men det skal i stor grad overlates til utviklere å finne gode anvendelser for teknologien.

Den fjerde bølgen

Det har allerede vært en rekke trender innen IT som har blitt kalt for den fjerde bølgen innen databehandling. Nettskyen, tingenes internett, dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens, ja det avhenger av hvem du spør. Det gjelder nok også spørsmålet om hva som var de foregående bølgene.

Microsoft mener blandet virkelighet er den fjerde bølgen. Ifølge selskapet var stormaskiner, PC-er og smartmobiler de tre første bølgene.

Skal fjerne vanskelighetene

Til nå har blandet virkelighet-applikasjoner i liten grad hatt støtte for scenarioer med flere brukere. Ifølge Microsoft er det en håndfull vanskelige, tekniske problemer som er hovedårsakene til dette:

Representering av mennesker i blandet virkelighet med passende realisme krever mye tid og ressurser.

Det å holde et hologram stabilt i delt blandet virkelighet-rom på tvers av tid og enhetstyper er et ikke-trivielt problem.

Det er vanskelig bringe naturtro 3D-modeller inn i blandet virkelighet for å støtte de filformatene som kundene våre har.

Det er komplekst å synkronisere menneskers handlinger og uttrykk i en distribuert utviklet virkelighet-økt.

Det er nettopp disse problemene Microsoft Mesh er ment å løse, ved å tilby er plattform hvor utviklere kan designe apper for blandet virkelighet med flere brukere, uten å måtte bekymre seg for komplekse, tekniske problemer.

